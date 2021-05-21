朝陽K歌群狂燒！又有學生送醫「多輛救護車進入校園」　師生急快篩

記者游瓊華／台中報導

朝陽確診女大生在確診之前，曾與同學們一行20人前往KTV嗨唱，整個歌唱團已經累計3人確診。對此，台中市府已緊急對朝陽科大學生進行快篩，而21日上午也傳出有學生出現發燒、咳嗽之症狀，有大批救護車開入校園內。

▲朝陽科大夜唱團炸鍋，21日上午傳出有學生出現發燒、咳嗽的症狀，校方現禁止學生入內。（圖／記者游瓊華翻攝）



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台中市府目前已經在朝陽科大內設置快篩站，讓校內師生進行快篩，但快篩結果目前仍尚未出爐，就已經傳出校園內又有師生出現身體不適的症狀，目前均已被送往醫院救治。

此外，朝陽科大證實，昨日到今天已有多次救護車進出校園及校外宿舍，強調「只要學生有出現零星症狀不舒服就送醫，並非確診」，據悉，夜唱團的接觸學生多半已經送防疫旅館隔離中，送醫的學生非夜唱團成員。

昨天下午朝陽前進指揮所設置快篩站，校內共有三個快篩站，昨日一下午約莫快篩500人左右，今天開放教職員快篩，目前校內篩檢站檢測量能，估算1天約1000人次

▲朝陽校內設快篩站。（圖／民眾提供，下同）

另外，衛生局長曾梓展說明，案2710近日無出國史，居住在學校宿舍，5月13日曾與案2514女大生前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌且並肩而坐，隔日返校上課；5月16日由爸媽開車接回雲林住家後未再外出；5月17日開始出現喉嚨痛症狀；5月19日由爸爸開車自行至國軍雲林基督教醫院採檢，檢驗確診陽性。匡列7名接觸者居家隔離，校園接觸者也陸續匡列中。

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