全台疫情大爆發　還有人亂傳疫情假訊息　南警速辦速查安民心

▲有52歲女子在台南臉書社群發布疫情假訊息，被台南市刑大科偵隊查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情大爆發，疫情不實訊息快速傳播於網路平臺，台南有1名歲女子疑似臉書假帳號公然散布「要報警萬華茶藝女27失聯越南籍#跑到台南來了」等不實訊息，造成市民恐慌，警方迅速查辦傳訊涉案人52歲女子到案說明，詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

警方說，無論爭議訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，非經中央主管機關發布之公開資訊或引起大眾恐慌，均有法律問責之必要。因此政府特別制訂散播有關疫情之謠言或不實訊息，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣（下同）3百萬元以下罰金之規定。

市警刑事警察大隊科技犯罪偵查隊於5月19日網路情蒐得知，有疑似臉書假帳號公然散布「要報警萬華茶藝女27失聯越南籍#跑到台南來了」等內容之不實訊息，造成台南市民恐慌，經科技犯罪偵查隊迅速調閱資料，查得該民眾係透過公司網路發表貼文，隨即於20日上午11時通知52歲女子到案說明，涉案人表示是「善意」提醒。依法究辦，迅速查處不實訊息傳播、散播於眾，遏止引發恐慌，詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

於疫情日益嚴峻之際，台南市警局加強宣導，請勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役，民眾可透過 衛生福利部、疾病管制署1922防疫達人、臉書專頁或加入疾管家LINE官方帳號（疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc）查證最新疫情資訊。

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