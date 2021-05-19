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距離家僅200Ｍ！高雄男爛醉如泥倒臥貨車旁　警開巡邏車助返家

▲▼ 警方巡邏驚見男子躺在車下，所幸事後發現他喝醉、虛驚一場 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子喝得爛醉如泥倒在距離住家200公尺外的貨車旁，員警見狀擔心發生意外，用巡邏車將人平安送回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄六龜分局那瑪夏分駐所所長及警員18日深夜1點多執行巡邏勤務，發現轄區內平和巷的路旁有一名男子倒臥在一輛小貨車車輪旁，男子使用的助行器還掉在旁邊，員警見狀不敢大意，深怕男子發生意外，趕緊下車查看，還好最後只是虛驚一場！原來男子是因為喝得太醉了，才不小心倒在友人住家前面呼呼大睡，警方了解狀況後直接護送男子返回住處休息，避免意外發生。

警方表示，該名38歲的柯姓男子當晚獨自一人在友人住處前飲酒，未料一時沒拿捏好分寸，才會喝得爛醉如泥、癱倒路旁，現場員警費了一番功夫才將柯男叫醒，好在他並無受到任何身體傷害。而酒醒後的柯姓男子對自己竟然直接睡在貨車車輪下感到相當不可思議，直呼自己真的是喝醉了，且他倒臥的地點，距離自己的住家距離不到200公尺。

▲▼ 警方巡邏驚見男子躺在車下，所幸事後發現他喝醉、虛驚一場 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子喝得爛醉如泥倒在距離住家200公尺外的貨車旁，員警見狀擔心發生意外，用巡邏車將人平安送回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過發現他的所長及警員深怕他不勝酒力恐出意外，便決定直接以巡邏車護送他返回住處休息，而柯男最後不斷向警方表達感謝之意，還好有員警如此積極且熱心的協助，才沒有讓自己「夜宿街頭」，一再稱讚那瑪夏的警察實在是太溫暖了！

警方呼籲，飲酒過量有害健康，且容易讓自身的行為脫序，甚至可能發生意外，飲酒宜適量，同行友人最好能互相照應，且酒後切勿駕車，安全才是回家唯一的路，如此才不會樂極生悲、徒增遺憾。

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