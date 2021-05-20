疫情驟升又缺水停電　蔣萬安籲蔡英文：放下讀稿機誠實面對人民

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣近日國運多舛，除國內本土疫情驟升外，還遭遇56年最慘旱災、一周內兩度大停電等事。對此，國民黨立委蔣萬安在臉書批評，曾經引以為傲的「超前部署」，曾幾何時變成「亡羊補牢」；另外，對於總統蔡英文在二度停電時表示「連我也很難接受」的說法，蔣萬安斥責，「能不能放下讀稿機，誠實的面對人民」。

蔣萬安寫道，他在臉書上看到一則網友留言「缺水是日常，缺電是平常；缺疫苗正常，過日像無常」後頗有感觸，最近一個月，台灣面臨疫情、缺水、缺電、缺疫苗等嚴峻考驗，曾經引以為傲的「超前部署」，曾幾何時變成「亡羊補牢」。

蔣萬安表示，記得去年疫情剛發生時，曾經歷過SARS時期的他，最早提出並呼籲政府能制訂紓困條例，其中包含有薪防疫照顧假、獎勵學校建立遠距教學條文、遠端醫療及配套、疫苗研發獎金等，如果當時能夠採納列入，提早準備，現在更能無後顧之憂，全民在家防疫。

蔣萬安轉述美媒《彭博社》日前撰寫文章指出「對於當前現狀自滿」、「對風險失去警惕」，做出了一個「不幸決定」（機組員隔離時間縮減至三天），讓病毒破門而入。蔣萬安說，這樣的決定，全民正在承受。

而針對蔡英文日前在二度停電時表示「連我也很難接受」的說法，蔣萬安批評，請問總統不能接受什麼？然後又做了什麼？能不能放下讀稿機，誠實的面對人民，不是5天內全台兩次大停電，才被發現第一次停電歸咎「胖手指」按錯鈕，其實是政府不願面對缺電事實的推託之詞，也重重打臉台電在513停電時「備轉容量率」竟還亮著綠燈的荒謬。

蔣萬安強調，執政者應該要有接納各方意見的包容態度，施政應以民眾利益為最高考量，面對疫情，大家共體時艱，團結一致，度過難關。