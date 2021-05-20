教部喊話別移動！北市大卻要把學生送回家　校方無奈：周遭都淪陷





▲台北市立大學。（圖／台北市立大學提供）

記者崔至雲／台北報導

萬華阿公店成為此次疫情當中的重災區，而位在重災區周邊的民眾也人心惶惶。台北市立大學今（20日）召開主管會議決議，要將仍在學校的30位本島住宿生，以防疫專車運回各自家鄉。但此政策引發學生焦慮，質疑與教育部長潘文忠「移動是最大的風險來源」、「盡量避免移動」的呼籲背道而馳。

台北市立大學學生會長游宜瑄表示，最近疫情嚴重，政府都要求學生不要亂移動，但學校今日上午在沒有學生代表的情況下召開主管會議，決議清空學生宿舍，要求本地生學生要在明日下午把家當都搬回家，至於境外生、離島生則要求他們在星期六早上8點清空宿舍移至天母校區。

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根據會議討論的結果指出，考量雙北疫情嚴峻，博愛校區周邊機關、醫院頻頻出現確診案例，且博愛校區宿舍無獨立衛浴無法區隔動線，為保護住宿學生安全，於21日啟動離宿計畫：1.安排所有本島學生搭乘防疫專車返家，下車地點請學務處妥適規劃以方便家長接送。2.原住宿博愛校區及學人會館的外籍學生及離島學生均移至天母校區，所有學生均採一人一寢。

對此，北市大主任秘書陳顯宗無奈表示，其實學校前後左右全都淪陷，包含台大、和平醫院，甚至是北檢，學生住在學校中餐、晚餐都要出去買，這是校方最大的隱憂，東南西北都有染疫了，「如果你是家長，你放心嗎？」，因此校方決議學生應固定好在一個地方，並且校方也會用專車送學生回家，甚至也有一套比較完整的作法，包括上專車前量體溫、車上消毒、校安人員陪同學生至各火車站。

陳顯宗說，去年疫情嚴重時，校方也有設置這樣的專車，西部一路到屏東、東部到台東，去年學生也覺得滿滿意。他強調，學校希望以最小的傷害，保護學生健康，不讓學生曝露在危險中。

▲教育部長潘文忠18日出席指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

國內本土疫情大爆發，教育部長潘文忠18日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。潘文忠也呼籲，防疫上最大的風險是移動，特別跟大學生呼籲，盡量避免移動。

潘文忠說，高中以下包含幼兒園將近三百萬的學生，這部分務必盡量減少外出，尤其避免人潮多的場所，這是在防疫上可自己做起，幫助社會，大家來共同防疫。