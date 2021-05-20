籲遊客暫緩台東行！縣府順勢辦旅宿業充電計畫　提升四大認證

▲▼ 110年友善旅宿認證計畫，於今(20)日辦理線上直播說明會，由台東縣觀光協會理事長潘貴蘭於說明會中代表旅宿業者與縣政府委託之興誠服務品質管理訓練機構徐丞敬董事長簽署合作意向書。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

國內疫情嚴峻，台東縣政府呼籲旅客先取消台東行程，暫緩來台東，減少疫情傳播的機會。縣內多間旅宿業者也紛紛關房響應，以行動支持防疫，希望旅客不要出遊，多待在家中。縣政府則推出「旅宿好服務，最友善認證」110年友善旅宿認證計畫，並於今(20)日辦理線上直播說明會，期盼旅宿業者在防疫期間可以充電再出發，提升自我競爭力。

交觀處表示，「旅宿好服務，最友善認證」110年友善旅宿認證計畫，規劃了「ISQM國際服務品質認證」、「友善鐵人旅宿認證」、「友善Long Stay旅宿認證」以及「友善高齡環境旅宿認證」共四項旅宿認證，將安排興誠服務品質管理訓練機構全程輔導業者，並由專家進行審查認證。此次認證培訓為免費參與，限額50家業者，依報名先後順序錄用，於6月至10月進行認證培訓，並於9月至10月進行認證審核。

交觀處長余明勳指出，台東不僅環境優質，旅宿的服務品質也讓全球旅人印象深刻，得到了Booking.com評比「全球最好客目的地」第一名。台東縣目前有1,400家旅宿業者，縣府此次推出旅宿認證計畫，規劃了「友善鐵人旅宿認證」、「友善Long Stay旅宿認證」以及「友善高齡環境旅宿認證」期待業者可以因應臺東多元的旅遊方式，發展成為擁有獨特特色的旅宿。此外，針對「ISQM國際服務品質認證」的審核標準，這次認證計畫也將培訓旅宿人員提升服務品質，加強服務禮儀應對，提供遊客更優質的住宿服務品質。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭於說明會中代表旅宿業者與縣政府委託之興誠服務品質管理訓練機構徐丞敬董事長簽署合作意向書。潘貴蘭感謝饒縣長與余處長辦理媒合會與踩線團等活動，幫助在地業者，讓台東旅宿與觀光業者在去年交出漂亮成績單，今年更為旅宿業者安排了國際服務品質的認證輔導，對旅宿業有莫大的幫助。



「旅宿好服務，最友善認證」110年友善旅宿認證計畫於今日開放報名，歡迎縣內旅宿業者踴躍參與，在防疫期間充電再出發，提升自我競爭力！

「旅宿好服務 最友善認證」線上直播說明會：

https://fb.watch/5BAr_oPF32/

說明會會議資料：

https://drive.google.com/file/d/1LlsrWQibnqw7kz4KV4V8-eDIDfkaIaRN/view?usp=sharing

參與旅宿認證輔導同意書：https://drive.google.com/file/d/1wvQ4vkoWmmtREhgesUoPp_czc3No8AkL/view?usp=sharing

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