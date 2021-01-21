Booking.com「最好客目的地」評比　台東旅宿好評全球居冠

▲▼台東無可比擬的自然景觀，親切熱情的慢活日常受到全球旅人推崇。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東以「真、善、美」打造專屬品牌，獨特的慢活氛圍與旅宿熱情的待客之道，受到全世界旅人的肯定，繼國旅第一後，台東更在全球脫穎而出，拿下Booking.com「全球最好客目的地」第一名，饒慶鈴縣長歡迎全世界遊客及全國好朋友來體驗獨一無二好山好水的台東之美。



台東縣長饒慶鈴上任後即用「一快一慢」來打通台東的任督二脈，「快」是指升級行政效能並且加快行政效率；「慢」則是專屬台東的生活態度，從台東的生活角度出發，用台東人的「真、善、美」打造出專屬台東的品牌，透過真實純淨無污染的環境、善良純樸有人情味的人民以及多元族群兼容並蓄，獨一無二好山好水的台東之美，讓遊客體驗令人嚮往的台東生活，打造「慢經濟」的典範城市。





全球線上訂房品牌Booking.com 辦理「Traveller Review Award 2021」依據百萬則的旅客評論，頒發獎項給好評占比最高的旅宿，其中台東旅宿的好評占比全球居冠，是「Traveller Review Award 2021」全球旅宿獲獎數最高的城市，躍升「全球最好客目的地」第一名，足見台東除了無可比擬的自然景觀，親切熱情的慢活日常更受到全球旅人推崇。

根據Booking.com的旅客住宿評論，員工素質和多元住宿體驗成為吸引住客不可或缺的關鍵，台東旅宿熱情的待客之道獲得全球旅人推崇，好評占比在全球名列前茅，可見台東品牌「真、善、美」，不僅是國人最愛，更讓全球旅人意猶未盡。





交通及觀光發展處表示，台東近年來推動有機觀光，強調台東渾然天成的慢生活氛圍、純淨自然的山海景緻和悠閒愜意的旅遊型態，挖掘台東16鄉鎮中的日常在地的「真、善、美」元素，創價成為品牌。在疫情緊張的情況下，有機觀光的旅遊型態符合旅客需求，讓台東在去年的旅客人次突破千萬，逆勢成長了25%，創造了瘋台東的國旅熱潮。台東在2020年也創下許多個全球第一，例如全球唯一的熱氣球嘉年華、Iron Man和Challenge Taiwan是全球最多人參賽的國際鐵人三項賽事，以及全球最多人參加的跨年晚會等，而這些活動也都透過雲端直播傳送到世界各地，讓全球喜愛臺東的朋友都能同步參與。如今繼去年Booking.com「全球最好客城市」第七名之後，更一舉躍升「全球最好客目的地」第一名，反映了台東不僅旅遊量能為全國第一，旅遊品質更獲得全球肯定。



台東縣政府也提醒旅客，近日國內疫情升溫，旅客出入公共場所務必要配帶口罩、勤洗手、保持社交距離以及做好自身防護，並且密切留意個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施，如有發燒或呼吸道症狀者，可撥打免付費防疫專線1922 。（或0800-001922），通報醫療單位。

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