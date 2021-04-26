台東「觀光未來學堂」啟動　饒慶鈴：打造1萬人來100次的好客城市

▲ 台東「觀光未來學堂」啟動，其中包括成為：療癒旅人的足療師」由吳神父足療團隊打造足部養生技能認證課程。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



2020年在新冠疫情的影響之下，國內觀光旅遊產業面臨新的挑戰，為持續深化台東特色旅遊內涵，維持國旅熱潮為臺東帶來的效益，台東縣政府延續辦理觀光服務人力培訓，今年更為系列課程打造「台東觀光未來學堂」主題品牌，於26日下午在縣府舉行啟動說明會。縣長饒慶鈴表示，希望藉此提升縣內觀光業者的專業技能、提供更多元的服務品質，歡迎各業者與縣府共同攜手合作，讓台東成為「1萬人來100次」的好客城市。

饒慶鈴表示，台東曾經創造「百萬旅遊人次」的榮景，自她上任之後，順應台東的慢活氛圍推動「慢經濟」，以天然美景、善良人民和美好環境打造「真、善、美」品牌，在2020年拿下「2020年最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名，住房率高居全國第一，更躍升Booking.com「全球最好客目的地」第一名，一舉得到三冠王的好成績，更創造了千萬人次的觀光旅遊人數。為持續旅遊熱度，讓充分展現在地特色的「有機觀光」發酵、「慢經濟」理念滲透台東各地，縣府延續辦理觀光服務人力培訓，提升觀光旅宿業者服務品質、專業旅遊策略規劃及第二專長能力，展現觀光服務專業度及內容深度。

觀光處指出，「台東觀光未來學堂」將展開五大系列課程與講座：「成為：旅遊主題共創師」展開台東旅遊主題共創工作坊，匯集在地旅遊產業能量，開展多元旅遊主題；「成為：觀光創生未來人才」則以地方品牌經營、文化旅遊體驗設計及OTA行銷等進階培訓，並開設數位行銷實作等課程；「成為：療癒旅人的足療師」由吳神父足療團隊打造足部養生技能認證課程，提供旅人靜心體驗台東獨特步調的旅遊氛圍；「成為：陪伴旅人的專業導覽師」將以系統化的實地課程，培養業者扎實的在地人文、歷史與地景等知識與專業解說技能；「大師先驅講堂」則將邀請饒慶鈴縣長與高雄餐旅大學觀光研究所劉喜臨教授，以及地方創生推動家林承毅執行長對談，針對後疫情觀光與人才東漂創生定錨探討，為台東觀光旅遊產業帶來全盤性思考與見解。

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