7縣市「城市好旅宿評比」慘墊底！宜蘭、花蓮都只拿丙等

▲澎湖縣在評比中僅拿到乙等。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎影響，國人只能在國內旅遊，尤其宜、花、東是國人最愛旅遊的目的地。交通部觀光局針對消費者住宿安全及保障、非法旅宿掌握及稽查、合法旅宿管理及輔導三面向，對全台旅宿進行評比，其中7縣市包括花蓮縣、宜蘭縣均墊底，僅拿到丙等成績。

觀光局表示每年持續落實「城市好旅宿」考核制度，逐年因時制宜持續滾動式精進修正評比制度，透過評比小組檢視各縣市管理情形，各地方政府對於旅宿業管理作為多已逐步強化與落實，惟考核區間適逢新冠肺炎疫情，防疫工作亦為本年度考核之重點。

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觀光局局長張錫聰表示，將持續督促各縣市政府落實非法旅宿管理與防疫工作並重，加強各項旅宿管理措施，以保障消費者權益。

另外，在其他特殊管理及輔導作為方面，除交通部觀光局協同各地方政府共同推動之各項防疫及紓困措施外，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，多有其獨特之管理模式。

▲國人國旅最愛目的地之一就是花蓮，花蓮旅宿評比卻僅拿丙等。（圖／記者王兆麟翻攝）

舉例而言，高雄市政府著重於活化老街、部落，輔導業者從違規到合法；臺南市政府則加強提升民宿特色，並實地評鑑審查後由市長親自頒發民宿經營公約標章；桃園市政府力推自主管理，結合旅宿業公協會一同提升旅宿管理成效；臺中市政府則強化稽查日租套房，並推動旅宿業低碳認證，與國際接軌等等，皆為本年度之亮點工作，也有效提升國內旅宿業者服務品質及強化管理成效。

觀光局表示，109年度評比績優縣市(甲等以上)計有10縣市，雖部分地方政府旅宿稽查成效略減，未來觀光局將持續要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善，並藉由補助稽查經費、現場督導、法規研習、修法、定期公布各地方政府旅宿管理績效等措施，協助其克服旅宿業管理上之困境。

109年度各地方政府旅宿業管理績效評比等第如下：

1.特優：高雄市政府、臺南市政府、桃園市政府、臺中市政府。

2.優等：嘉義縣政府、臺東縣政府、新北市政府、基隆市政府。

3.甲等：嘉義市政府、臺北市政府。

4.乙等：苗栗縣政府、屏東縣政府、連江縣政府、澎湖縣政府雲林縣政府。

5.丙等：金門縣政府、新竹市政府、彰化縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、南投縣政府及新竹縣政府。