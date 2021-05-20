國安局副局長特別費解凍　陳進廣每月可領近2萬元

▲國安局主秘陳進廣接任副局長。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

國家安全局日前發布人事命令，原國安局主任秘書、政戰背景的陳進廣中將，接任國安局副局長一職。對此，立法院外交及國防委員會20日審查副局長「特別費」預算凍結案，在朝野立委均無異議的情況下順利解凍，未來陳進廣每月可領1萬9500元的特別費。

國安局副局長懸缺已久，國安局17日發布人事命令，原主任秘書陳進廣接任國安局副局長一職，目前國安局的編制共有3名副局長，分別為文職的柯承亨、警職的胡木源及軍職的陳進廣。

立法院外交及國防委員會20日處理院會交付110年度中央政府總預算決議，有關國家安全局第2目「情報行政」項下「行政管理」中，「業務費」之「特別費」預算凍結23萬4千元案，並邀請胡木源等人列席。

國安局日前在解凍報告中指出，國安局的特別費編列，是以行政院核定「中央各機關首長、副首長特別費列支標準」所列標準，並依預算員額編列局長每月3萬9700元、三位副局長每位每月編列1萬9500元，共計117萬8千元。

國安局表示，特別費算執行時，按行政院訂頒「各級政府機關特別費支用規定」，明確規範其使用範圍及報支程序，並在法定預算額度內核實之用，年度終了如有剩餘，將依規定辦理預算報繳。

國安局說明，考量特別費是用於推展國家安全及其他公共關等公務用途，其預算編列也符合行政院相關規定，國安局現階段副局長懸缺1員，未來人員補實若適逢立法院休會期間，或本特別費凍結案未能即時完成解凍，恐將影響公務禮儀及業務推展。

國安局也說，特別費餘額23萬4千元解凍後，年度結束若仍有餘額情事，依規定將餘額全部報繳，因此建請立法院同意解凍預算。

根據國安局提出的解凍報告，國安局副局長已於5月16日納實，期盼立委本著以往支持國安工作的一貫立場，繼續給予國安局督促與鼓勵，並請同意案內預算解凍說明，以確保國家安全情報工作順利推動。

對此，外交及國防委員會召委、民進黨立委趙天麟表示，外交及國防委員會是今天全院唯一開會的委員會，主要是確認昨日的議事錄，也因為昨日的預算解凍，除了今天處理的國安局一案，皆為攸關今年度外交及國防委員會之所有單位的預算解凍。

趙天麟說明，解凍案需經議事錄確認後，才能送進院會議程，也才能夠解凍，也因此今天才會召開一個不到20分鐘的委員會。