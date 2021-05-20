趁疫對台「認知作戰」？　北京反控民進黨：轉移焦點

▲大陸國台辦否認中共對台啟動認知作戰，並稱這是民進黨在轉移焦點。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

近日台灣本土疫情嚴峻，有國安系統人士向媒體表示，中共趁隙啟動新一波對台「認知作戰」，透過散播不實訊息，深化內部矛盾。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日回應否認，強調這些說法再次驗證，民進黨這種「子虛烏有、蓄意捏造、轉移焦點、嫁禍於人」的慣用伎倆。

朱鳳蓮還說，兩岸同胞是血脈相連的一家人，我們（中國大陸）對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情感同身受，願意盡最大努力幫助他們盡快度過難關。「廣大台灣同胞期待的是科學有效的疫情防控措施和相關保障。」

▲有匿名的國安人士近日向多家媒體稱，中共在疫情期間，再次啟動對台認知作戰，散布假訊息。（示意圖／CFP）

對於我國安人士稱，中共在此期間對台啟動認知作戰。朱鳳蓮說，民進黨應該多把心思放在如何用科學、專業的態度防控疫情上，停止玩弄政治把戲。

國安系統人士向媒體說，在台灣疫情升溫之際，假訊息的數量攀升，這與中共啟動新一波對台認知作戰有高度相關；據悉，認知作戰由北京高層，在12至13日前後啟動。

就認知作戰內容，包括認同「中國大陸製疫苗」，以及攻擊政府無力取得疫苗等。國安人士說，北京方面下達5大目標，包括：深化內部矛盾、遲滯疫情緩和速度、降低整體生產動能、瓦解經濟與股市、挫折台灣人的支持自信等。

在此之前，陸委會報告就曾指出，先前中共解放軍航母編隊在台海週邊海域訓練、頻繁軍演、共機擾台等作為，是刻意製造台海緊張氛圍、對我認知作戰，意圖影響國際支持及我民心。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以