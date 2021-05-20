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跨黨派立委提案「防疫照顧假津貼」　政府應支付日薪683元

▲▼新北市,國小,停課不停學,防疫照顧假。（圖／記者姜國輝攝）

▲跨黨派立委共提防疫照顧假津貼，政府應支付日薪683元。（圖／記者姜國輝攝）

記者林銘翰／台北報導

全國疫情進入三級警戒，高中以下學校全面停課，許多勞工家長必須請「防疫照顧假」在家照顧年幼子女，由於沒有強制給薪，導致勞工生計出問題。對此，台灣民眾黨立委賴香伶提案修法，主張發放防疫照顧假津貼，按日計每天可領683元，目前已獲得跨黨派共計21位立委的連署。

賴香伶近日提出修法，主張政府應發放防疫照顧假津貼，且依勞保全體被保險人投保平均薪資六成按日計，每天可領683元。賴香伶表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將協商修法，期望此提案能夠納入協商，並且在本會期三讀通過。

賴香伶指出，由於勞動部規定防疫照顧假「可不給薪」，導致許多勞工家長必須照顧子女而放無薪假，為讓政府、企業、勞工合作抗疫，去年她就透過民眾黨團提出「有12歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求者」給予防疫照顧假津貼，卻因民進黨團不願納入版本遭到否決。

賴香伶說，如今全國高中以下停課在家學習，許多家長不得不請防疫照顧假，因此她再次提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，目前除了台灣民眾黨立委張其祿之外，包括國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委劉建國亦表明願意共同提案。

賴香伶說明，除了共同提案的4位立委，包括民進黨立委林淑芬、江永昌、高嘉瑜、國民黨立委李貴敏、李德維、陳以信、陳玉珍、曾銘宗、費鴻泰、溫玉霞、鄭麗文、時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭等人也都加入連署，已經在今天送入立法院議事處，希望能夠在下週院會處理。

賴香伶強調，感謝朝野立委鼎力支持，顯示防疫照顧假津貼呼聲高漲，行政院應儘速提出對案、以利審議，避免勞工因防疫照顧子女導致經濟陷入困境，由政府、企業、勞工三方合理共同分攤風險成本。

賴香伶指出，根據她所提出的修法草案，將新增第3條之1、第3條之2、第3條之3條，對於「有12歲以下或國小六年級以下兒童照顧需求」並請防疫者照顧假，且沒有領取工薪或俸給者，可領取津貼，津貼數額依照前一年度全體就業保險被保險人投保薪資六成計算，估計每日可領取津貼約683元。

賴香伶也說，她近日接獲多位勞工陳情，疫情進入三級警戒後，部分企業主管不願讓勞工請防疫照顧假，口頭要求勞工於5月28日前不到班，應改請特休假，導致勞工權益受損。此事也凸顯防疫照顧假有明確立法之必要，並應由政府發放津貼給勞工，方能減少類似情況發生。

賴香伶表示，本週全國進入三級防疫警戒後，估計全國0至12歲兒童共253萬人必須居家防疫約兩週左右，以每位家長照顧一個孩童計算，請領金額最多約250億元，由於部分家長毋須請防疫照顧假，估計經費約100餘億元。

賴香伶強調，相較於這次行政院提出特別預算2100億元，數額雖然不算多，卻可照顧全國的經濟弱勢者，希望朝野儘速修法，發放防疫照顧假津貼，紓解基層勞工經濟困境。

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