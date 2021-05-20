快訊／立院決議下週起停會　5／31三讀紓困加碼2100億

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，立法院長游錫堃20日召集朝野協商，決定自5月22日至5月28日停開院會及委員會，並在5月31日加開院會，完成三讀《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》。此外，立法院會21日也將由主席擇定時段，進行視訊會議表決功能測試。

游錫堃20日下午召集朝野協商，研商國民黨團提議「有鑑於國內疫情險峻，全國防疫進入第三級警戒，為避免院內群聚風險，建請游院長盡速召集朝野黨團協商」，以及行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》條文修正草案等相關事宜。

根據協商結論，各黨團同意行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案，逕付二讀，並由游錫堃召集協商。

朝野黨團也同意，立法院自5月22日至5月28日停開院會及委員會，並在5月31日加開院會，完成三讀《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案，並且不提出復議。該次院會並處理已有協商結論及不須協商之議案，亦不處理臨時提案。

此外，各黨團也同意21日院會由主席擇定時段，進行視訊會議表決功能測試。