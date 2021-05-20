　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戶外工作者「室外用餐」將開罰？陳時中：會再與地方政府討論

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情嚴重，全台已進入三級警戒，中央疫情指揮中心19日宣布，全國提升到第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開罰1.5萬元。不過，有戶外勞動者因沒有特定區域可用餐，外帶在戶外用餐時，是否會開罰？對此，陳時中也給予回覆。

因應本土疫情連環爆，除了雙北，全台各地也陸續有確診個案傳出，指揮中心也宣布全台進入三級警戒，其中一項限制為「外出全程佩戴口罩」，若未依規定可開罰。但戶外勞動者因沒有固定或特定區域可用餐，且現今餐廳大多為外帶，若外帶在戶外用餐恐會有違法疑慮。對此，陳時中則說，會再留意並和地方政府討論，對於這些外地勞工沒有地方可吃飯該怎麼安排，若有不適合情形也會直接開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三級警戒措施標準，需單周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

ET快訊
疫情警示簡訊曝光！　4/20-5/19曾前往「傳播高風險地區
快訊／柯文哲：由不得你！　下令所有醫護「全去打疫苗」
新北確診男吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢
快訊／宜蘭本土+8足跡公布　曾到過家樂福、全聯、喜互惠
快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜回應了
快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街等「全面改外帶外送」
快訊／南投公布2確診足跡！22歲女大生與朝陽有連結
朝陽夜唱團20人3中鏢　19歲女大生大範圍足跡曝
獨／中研院傳確診「國家生技園區大消毒」　院方回應了
LIVE／北市增87例「北捷3確診」　柯文哲最新說明
快訊／桃園本土+17　2例和金沙酒店女相關
快訊／高雄確診業務「遊北部4天」！太太也染疫　去過小北、全聯
台北捷運3確診！　莊人祥證實
10天1577本土「醫療量能吃緊」！　隔離病房只剩不到3成
快訊／桃園本土+17完整足跡曝光　酒店、夜市、家樂福都入列
快訊／新北增157例足跡公布！　板橋星巴克、中和全聯、愛買

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情警示簡訊曝光！4／20-5／19曾前往「傳播高風險地區」

彰化本土+6！　2人與歌唱班成員「種葡萄泡茶聊天」染疫

火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點

北醫遭爆2護師「確診還步行回宿舍」同住一房！院方3點回應了

疫調不易要靠「科技防疫」！陳其邁喊話中央：電子足跡快點給

「請各位爸爸自重！」老師視訊教學畫面母湯　網笑：不要屌兒啷噹

快訊／新北確診男左營吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢

快訊／宜蘭「本土+8」足跡曝光！　曾到過家樂福、2全聯、喜互惠

疫情下網友最擔憂的十大問題！「會不會封城」僅佔第五

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

疫情警示簡訊曝光！4／20-5／19曾前往「傳播高風險地區」

彰化本土+6！　2人與歌唱班成員「種葡萄泡茶聊天」染疫

火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點

北醫遭爆2護師「確診還步行回宿舍」同住一房！院方3點回應了

疫調不易要靠「科技防疫」！陳其邁喊話中央：電子足跡快點給

「請各位爸爸自重！」老師視訊教學畫面母湯　網笑：不要屌兒啷噹

快訊／新北確診男左營吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢

快訊／宜蘭「本土+8」足跡曝光！　曾到過家樂福、2全聯、喜互惠

疫情下網友最擔憂的十大問題！「會不會封城」僅佔第五

疫情警示簡訊曝光！4／20-5／19曾前往「傳播高風險地區」

彰化本土+6！　2人與歌唱班成員「種葡萄泡茶聊天」染疫

新台幣連2貶！收盤貶3分　收在28.012元

嘉義太保曳引車撞機車「地留大攤血」　騎士當場死亡！

快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

快訊／外銷訂單連14紅！歷年4月首度站上500億美元大關

《食尚》曾子余爆肥10公斤　納豆6節目停擺陪女友

台南口罩大執法　外出不戴口罩強力取締！

Google新功能！兩步驟刪除「15分鐘內」搜尋紀錄

火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

生活熱門新聞

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

快訊／再添1死！今日本土新增286例

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

學者曝：這80萬人恐成防疫破口

更多熱門

相關新聞

竹市新增1例...「足跡工作都不在這裡」變迎蛋日

竹市新增1例...「足跡工作都不在這裡」變迎蛋日

今中央疫情指揮中心公布新竹市有1例新增確診者，新竹市長林智堅說明，該案戶籍地在新竹市，竹市著手疫調後，確認該案「居住地點」、「工作地點」皆在其他縣市，經中央疫情指揮中心核准，此案移案至其所屬縣市政府、由其追蹤列管，相關疫調以中央疫情指揮中心發布為準。

快訊／侯友宜宣布：增設中和、新店、輔大社區篩檢站

快訊／侯友宜宣布：增設中和、新店、輔大社區篩檢站

屏縣公立幼兒園教師暨教保員甄選　延至7月辦理

屏縣公立幼兒園教師暨教保員甄選　延至7月辦理

跨黨派立委提案「防疫照顧假津貼」　政府應支付日薪683元

跨黨派立委提案「防疫照顧假津貼」　政府應支付日薪683元

快訊／桃園本土+17！完整足跡曝光

快訊／桃園本土+17！完整足跡曝光

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

快訊／再添1死！今日本土新增286例

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面