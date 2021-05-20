戶外工作者「室外用餐」將開罰？陳時中：會再與地方政府討論

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情嚴重，全台已進入三級警戒，中央疫情指揮中心19日宣布，全國提升到第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開罰1.5萬元。不過，有戶外勞動者因沒有特定區域可用餐，外帶在戶外用餐時，是否會開罰？對此，陳時中也給予回覆。

因應本土疫情連環爆，除了雙北，全台各地也陸續有確診個案傳出，指揮中心也宣布全台進入三級警戒，其中一項限制為「外出全程佩戴口罩」，若未依規定可開罰。但戶外勞動者因沒有固定或特定區域可用餐，且現今餐廳大多為外帶，若外帶在戶外用餐恐會有違法疑慮。對此，陳時中則說，會再留意並和地方政府討論，對於這些外地勞工沒有地方可吃飯該怎麼安排，若有不適合情形也會直接開罰。

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第三級警戒措施標準，需單周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。