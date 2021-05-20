竹市新增1例...「足跡工作都不在這裡」大新竹喜迎蛋



▲新竹市今日確診新增1例，但由於工作、居住、足跡都不在新竹市，因此市府宣布為0例。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今中央疫情指揮中心公布新竹市有1例新增確診者，新竹市長林智堅說明，該案戶籍地在新竹市，竹市著手疫調後，確認該案「居住地點」、「工作地點」皆在其他縣市，經中央疫情指揮中心核准，此案移案至其所屬縣市政府、由其追蹤列管，相關疫調以中央疫情指揮中心發布為準。

林智堅市長說，今日新竹市新增1例為案2833，為一名大學生，今早竹市衛生局收到通知，因其戶籍在新竹市，但求學關係都居住在其他縣市，個案5月18日被匡列後獲通知進行篩檢後，結果為陽性。

經了解，該案最後一次回到新竹市是5月1日，因母親節返鄉。5月1日後至今，都居住在其學校所在縣市。因此，中央流行疫情指揮中心也通知竹市，案2833由其學校所在縣市府做疫調與列管。

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因此，新竹市政府宣布，今日（20日）確診個案為0；新竹縣府20日也公布，今日新增確診0例。

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