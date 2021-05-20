學校停課營養午餐停辦　雲林產地蔬菜價格下滑

▲近期受疫情影響，各級學校進入停課階段，營養午餐及團膳業者停辦下，以致各類蔬菜需求減，致使整體銷售情況走緩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

進入夏季高溫炎熱天氣型態，蔬菜生長及田間管理作業較為容易，採收天數縮短，農民同時採收上市，雲林縣西螺果菜交易市場到貨量增，但受到疫情升溫影響，各級學校停課，需求減少蔬菜總平均價下滑；農民說，雙北疫情攀升，民眾搶購物資也搶購蔬菜價格上揚，全國停課價格隨即下滑，就像洗三溫暖。

根據西螺果菜市場市況分析指出，17日市場各類蔬菜總成交量917.833公噸，每公斤總平均價22.5元，由於中央流行疫情指揮中心宣布，新北市與台北市疫情警備標準提升至第三級，造成雙北市民心理壓力的恐慌，促使搶購民生物資，連動致使產地蔬果價格有波動，整體銷售順暢蔬菜交易行情普呈漲勢。

近期受疫情影響，各級學校進入停課階段，營養午餐及團膳業者停辦下，以致各類蔬菜需求減，致使整體銷售情況走緩。昨(19)日西螺果菜市場總成交量842公噸、每公斤總平均價21.3元。

短期葉菜類價格波動較大，從每公斤平均價18.9元，下滑至15.5元。高麗菜16元、小白菜12元、小白菜蚵仔白11.7元、包心白菜9.4元、青江白菜11.7元、空心菜19.3元、萵苣菜18.8元、小芥菜17.7元、芥藍菜13.2元、白莧菜29.5元、油菜11.3元。



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