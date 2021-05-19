案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

▲雲林一家自助餐店為案1886涉足用餐地點，採陰消息一出便迅速於社團發言，希望社區鄉親別再針對店家貼標籤。 （圖／翻攝自Facebook／《斗六人文社交圈》）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情土案例至今（19日）累計2533例，台中市政府今表示，台中大里兩例遲遲無法找到感染源，今天二採結果出爐，案1886大里45歲男性以及案1591豆漿伯都排除感染可能，最快傍晚解除隔離。雲林一家自助餐店為案1886涉足用餐地點，採陰消息一出便迅速於社團發言，希望社區鄉親別再針對店家貼標籤。

原確診案例案1886（台中市）由雲林縣衛生局疫調足跡為，於5月12、14、15日三天進入斗六市，匡列居家隔離者4名、自我監測者10名。其中地點包工作時位於久安里工廠工地外還有「奇峰自助餐」、「臺灣中小企業銀行斗六分行」、「專吃無刺虱目魚」、「7-11晟興門市」等地。

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今日台中市政府宣布該個案二採為陰性，最快在傍晚解除隔離，消息一出，雲林自助餐店員工多日來壓力終於釋放，在臉書社團《斗六人社交圈》貼文表示，曾經來過斗六市的案1886是一則烏龍，我親身經歷，公寓的其他住戶要求公開我們住哪一戶，我們也是受害者，現在已經確定案1886是一個烏龍了，看過這篇文章的麻煩分享出去。

可見受牽扯之商家連日來遭受莫大壓力，也凸顯出確實有民眾針對曝光之足跡地區明顯不友善，許多網友於貼文下方紛紛留言加油，也有人詢問復業日期將給予支持。

自助餐店員工貼文全文：

「曾經來過斗六市的案1886是一則烏龍，所以請斗六市民別恐慌，至於也別對店家以及無辜受害的工作人員貼標籤，這是我親身經歷，我是奇峰自助餐的工作人員，經過篩檢後是陰性 ，而且一得知陰性後也立馬通知我們公寓的管理室請住戶們別恐慌，但殊不知我們的家門口竟被噴灑消毒，整個地板都濕透，就連機車也被噴的亂七八糟，除此之外還有其他住戶要求公開我們住哪一戶，拜託不要這樣，我們也是受害者，現在已經確定案1886是一個烏龍了，所以看過這篇文章的麻煩分享出去。可以讓斗六市民安心，但安心之餘還是要做好防疫，口罩請戴好、勤洗手消毒、減少接觸，台灣加油！」

▲案1886於雲林足跡公布後斗六市公所隨即針對足跡周遭進行擴大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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