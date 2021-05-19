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雲林里長槓里民！酒後連丟11顆馬鈴薯卡窗、玻璃破遭告毀損

▲17日晚間陳姓里長酒過三巡，提著自家種的馬鈴薯到張男家外狂丟，馬鈴薯卡在鋁門上（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲17日晚間陳姓里長酒過三巡，提著自家種的馬鈴薯到張男家外狂丟，馬鈴薯卡在鋁門上（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一名陳姓里長與轄內一位張姓里民，疑似因農會選舉理念不同加上長久不合，前天（17日）晚間陳姓里長酒過三巡，與張男之間的不滿，提著自家種的馬鈴薯到張男家外，二話不說就開始丟，馬鈴薯不僅卡在鋁門窗，丟到玻璃的地方更是碎裂破洞。張男回憶當下心有餘悸，事後已報警並提告。

據了解，新光里陳姓里（61歲）長因與張姓里民（75歲）長期有嫌隙，加上最近農會選舉理念不同，所以時常鬧不愉快，見面雙方都沒好臉色。陳里長指出，因為張姓里民長期在外誹謗他，以及這次農會選舉事務，加上有喝酒導致情緒激動，所以才會想藉機警告他，投擲的馬鈴薯是自家種的，針對門窗玻璃損壞的部分，絕對負全責。
▲17日晚間陳姓里長酒過三巡，提著自家種的馬鈴薯到張男家外狂丟，馬鈴薯卡在鋁門上（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭馬鈴薯丟中的玻璃還卡著馬鈴薯泥渣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張姓里民表示，17日晚間約7點多，正在裡面休息並不在客廳，外面突然去傳來一陣乒乒乓乓，走出去看時外面已無人，剩下現場一片狼籍，經詢問鄰居才知道是里長所為，還好當時人不在客廳，鄰居協助調閱監視器畫面後，前往警局提告毀損。對於兩人不睦之事，僅說是誤會不願多談。

警方也證實此事並指出，製作筆錄時，張先生僅針對毀損部分提告，雙方都未提及農會選舉等事，詳細情形還需調查後釐清。

▲17日晚間陳姓里長酒過三巡，提著自家種的馬鈴薯到張男家外狂丟，馬鈴薯卡在鋁門上（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲馬鈴薯不僅卡在鋁門窗，丟到玻璃的地方更是碎裂破洞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲17日晚間陳姓里長酒過三巡，提著自家種的馬鈴薯到張男家外狂丟，馬鈴薯卡在鋁門上（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲里長說投擲的馬鈴薯是自家種的，針對門窗玻璃損壞的部分，絕對負全責。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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