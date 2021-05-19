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快訊／新北案1977搭高鐵南下雲林「傳染同住弟」　衛生局公布足跡

▲今日下午衛生局於官網發布雲林個案案2149之姊姊案1977(新北市)在雲林之足跡。（點圖可放大／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日下午衛生局於官網發布雲林個案案2149之姊姊案1977(新北市)在雲林之足跡。（點圖可放大／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心昨(18)日公布雲林縣確診1例個案2149，雲林縣長張麗善與衛生局長曾春美召開記者會說明個案2149因病深入簡出未與他人接觸，但未公布案1977南下雲林所涉足之處。今日下午衛生局於官網發布雲林個案案2149之姊姊案1977(新北市)在雲林之足跡。

進入社區感染疫情後，雲林昨日首例確診個案曝光，案2149為男性，年約66歲居住元長鄉長南村為獨居狀態，採檢後CT值為27.6，已住院治療。雲林縣政府表示，因鄉親關注1977個案涉足雲林縣公共場所活動史，經協調中央指揮中心於今日提供，1977案於可傳染期間曾有公共場所活動史，而相關足跡業於接獲通知時即完成消毒。

今日衛生局公布，案1977(新北市)於雲林縣活動史為：
5月12日上午11:41抵達台灣高鐵雲林站下車，搭乘台北→雲林（10:11-11:41）次0817第7廂。

5月12日上午11:40-11:50 台灣高鐵雲林站。

5月13日上午8:00-9:00 某診所(雲林縣元長鄉元南路)。

5月14日上午8:00，於雲林縣元長鄉長南村元西路早餐店停留5分鐘內即離開。

 5月14日下午5:00拜訪元長鄉長南村住家對面鄰居，約5分鐘內離開。

5月15日上午10:00前往7-11元長門市，雲林縣元長鄉中山路32-2號，購物約5分鐘內。

5月15日下午約13:00左右前往台灣高鐵雲林站搭車，搭乘雲林→台北(13:12~14:39)，車次0826第11車廂。

衛生局呼籲，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測若於5/29前出發、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫不，搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問請撥打1922。

▲今日下午衛生局於官網發布雲林個案案2149之姊姊案1977(新北市)在雲林之足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善於記者會說明個案2149因病深入簡出未與他人接觸。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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