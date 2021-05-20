　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大埔里區警戒！彰化確診者足跡處大消毒　早市宣導戴口罩實聯制

▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內昨起進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

記者高堂堯／南投報導

全國實施第三級防疫警戒，彰化確診者日前曾到訪用餐、屬大埔里地區的國姓鄉，今連續第二天進行清潔消毒、防堵疫情擴散；南投縣防疫聯合宣導小組則持續走訪埔里傳統市場，提醒民眾戴好口罩、保持社交距離、用餐實聯制，也特別強調室內5人、戶外10人的嚴格分流新規定。

據彰化縣衛生局昨（19）日公布的確診者足跡圖，該案5月16日下午3時半至5時半間，曾赴國姓鄉中正路萊爾富超商旁的古早味臭豆腐、柑仔林橋旁的麵攤享用美食；國姓鄉長丘埔生在臉書指出，昨天上午已安排清潔隊到確診者踏足處進行消毒，店家也進行自主健康管理，並宣布暫停營業至5月底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

國姓鄉清潔隊今天上午也兵分三路，在全鄉13村進行地毯式清消；丘埔生呼籲，連續5天確診案例破百、全台進入三級警戒，一定要好好守住，嚴防疫情繼續擴散。

縣府衛生局、建設處、埔里警分局聯合宣導小組，搭配埔里衛生所志工和鎮公所人員，上午到北環路早市，以大聲公沿途提醒防疫守則，並高舉印有各項重點防疫措施的宣導牌，鎖定餐飲攤商逐一查訪，提醒業者注意防疫細節，保護自己，也保護消費大眾的安全與健康。

▲防疫調升第三級警戒，南投縣政府赴埔里早市進行防疫宣導。（圖／南投縣政府提供）

▲防疫調升第三級警戒，南投縣政府赴埔里早市進行防疫宣導。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，有店家主動張貼「防疫期間、只提供外帶」告示，也有蔬果賣場貼心提醒民眾，入店配合戴口罩並實聯制登記，也提供消毒酒精；有小吃店家提供內用，雖做到區隔分座、戴口罩、人數也未超過，卻少了實聯制登記簿冊，衛生局人員當場詳細解說，並要求立即補放，以便消費者入店時註記。

▲絕大多數民眾出門都戴上口罩。（圖／南投縣政府提供）

▲絕大多數民眾出門都戴上口罩。（圖／南投縣政府提供）

衛生局宣導人員指出，現場絕大多數民眾都將口罩戴好戴滿，顯示鎮民心理上已隨時保持提高警覺，呼籲大家彼此互相提醒包容，共同堅守防線、一起度過這波疫情威脅。
 

►高腰無痕舒適提升　外衣貼身時的最佳搭配

►足跡圖瘋傳！網傳確診者到過　紫南宮今晨大消毒

►諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

►他30歲長雙下巴「以為變胖」　聲音變沙啞就醫驚罹甲狀腺癌

►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

►「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

ET快訊
增2起院內感染！　和平病患看護染疫、三總增醫護確診
快訊／立院決議下週起停會　月底三讀紓困條例
「疫情警示」將發傳播高風險區　匡列時間範圍曝光
新北157例最多！　北市87例「60例與萬華阿公店相關」
快訊／增1例死亡個案　女陳屍家中
快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！新北市爆157例最
快訊／今日本土新增286例　連6天單日破百
快訊／花蓮維持0確診！　鳳榮醫院女護理師2採陰性　
LIVE／傳確診比昨天多　陳時中最新說明
18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記
彰化公布最新確診足跡　知名肉圓、全聯、市場
快訊／朝陽確診女「與20人夜唱8hrs」　同學多人不適急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

今年就爆1615確診！全台最後淨土「這6塊沒有變」　一張圖看分布

和平增3員工、2患者確診！指揮中心：患者是院內感染

快訊／雲林縣再傳1確診案例　縣府3點線上直播說明　

「遠距上課」挑戰教學創意！　鏡頭另一端的老師們原來長這樣

快訊／台中增2確診　中市府15:00公布染疫足跡

指揮中心15:00發布傳播高風險區「疫情警示」　匡列時間範圍曝光

境外移入＋9！自菲律賓、美國、南非及印尼入境

本土增286例「新北157例最多」　北市87例「萬華阿公店相關占60例」

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

今年就爆1615確診！全台最後淨土「這6塊沒有變」　一張圖看分布

和平增3員工、2患者確診！指揮中心：患者是院內感染

快訊／雲林縣再傳1確診案例　縣府3點線上直播說明　

「遠距上課」挑戰教學創意！　鏡頭另一端的老師們原來長這樣

快訊／台中增2確診　中市府15:00公布染疫足跡

指揮中心15:00發布傳播高風險區「疫情警示」　匡列時間範圍曝光

境外移入＋9！自菲律賓、美國、南非及印尼入境

本土增286例「新北157例最多」　北市87例「萬華阿公店相關占60例」

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

大谷失速「球速最慢僅136公里」　賽後透露身體狀況

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

興達電廠電一出不去＝全台大停電？談備載容量不足與台電矇混

今年就爆1615確診！全台最後淨土「這6塊沒有變」　一張圖看分布

和平增3員工、2患者確診！指揮中心：患者是院內感染

筒香嘉智轉戰道奇首秀扛先發4棒　沒有辜負期待

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

橘貓跳躍失敗...踩空慘摔落地！　下秒奔鏡頭前報平安：偶沒事～

生活熱門新聞

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

即／鳳榮醫院女護理師染疫

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

學者曝：這80萬人恐成防疫破口

更多熱門

相關新聞

超前部署備四級警戒？　羅秉成：還沒到條件跟背景、不要引起恐慌

超前部署備四級警戒？　羅秉成：還沒到條件跟背景、不要引起恐慌

全台本土疫情破百例，提升為三級警戒。各縣市嚴陣以待，外界也憂慮若每天都有破百例的確診，是否可能提升至四級警戒或封城。對此，行政院發言人羅秉成20日於院會後記者會表示，有準備心態是好的，但是不要引起恐慌，雖然目前疫情都是破百例，但是沒有出現一半以上找不到傳染鏈的條件。

彰化確診新足跡曝！知名肉圓、高麗菜飯入列

彰化確診新足跡曝！知名肉圓、高麗菜飯入列

「電廠爆炸」以為真的貼臉書　桃園女下場曝

「電廠爆炸」以為真的貼臉書　桃園女下場曝

華航再爆1交通車司機確診

華航再爆1交通車司機確診

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染確診足跡

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

LINE傳貼圖「被迫1+1」　網曝4方法解決

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面