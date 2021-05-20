大埔里區警戒！彰化確診者足跡處大消毒　早市宣導戴口罩實聯制

▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內昨起進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

記者高堂堯／南投報導

全國實施第三級防疫警戒，彰化確診者日前曾到訪用餐、屬大埔里地區的國姓鄉，今連續第二天進行清潔消毒、防堵疫情擴散；南投縣防疫聯合宣導小組則持續走訪埔里傳統市場，提醒民眾戴好口罩、保持社交距離、用餐實聯制，也特別強調室內5人、戶外10人的嚴格分流新規定。

據彰化縣衛生局昨（19）日公布的確診者足跡圖，該案5月16日下午3時半至5時半間，曾赴國姓鄉中正路萊爾富超商旁的古早味臭豆腐、柑仔林橋旁的麵攤享用美食；國姓鄉長丘埔生在臉書指出，昨天上午已安排清潔隊到確診者踏足處進行消毒，店家也進行自主健康管理，並宣布暫停營業至5月底。

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▲彰化確診者曾赴國姓鄉吃臭豆腐等小吃，鄉內進行大消毒。（圖／翻攝國姓鄉長丘埔生臉書）

國姓鄉清潔隊今天上午也兵分三路，在全鄉13村進行地毯式清消；丘埔生呼籲，連續5天確診案例破百、全台進入三級警戒，一定要好好守住，嚴防疫情繼續擴散。

縣府衛生局、建設處、埔里警分局聯合宣導小組，搭配埔里衛生所志工和鎮公所人員，上午到北環路早市，以大聲公沿途提醒防疫守則，並高舉印有各項重點防疫措施的宣導牌，鎖定餐飲攤商逐一查訪，提醒業者注意防疫細節，保護自己，也保護消費大眾的安全與健康。

▲防疫調升第三級警戒，南投縣政府赴埔里早市進行防疫宣導。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，有店家主動張貼「防疫期間、只提供外帶」告示，也有蔬果賣場貼心提醒民眾，入店配合戴口罩並實聯制登記，也提供消毒酒精；有小吃店家提供內用，雖做到區隔分座、戴口罩、人數也未超過，卻少了實聯制登記簿冊，衛生局人員當場詳細解說，並要求立即補放，以便消費者入店時註記。

▲絕大多數民眾出門都戴上口罩。（圖／南投縣政府提供）

衛生局宣導人員指出，現場絕大多數民眾都將口罩戴好戴滿，顯示鎮民心理上已隨時保持提高警覺，呼籲大家彼此互相提醒包容，共同堅守防線、一起度過這波疫情威脅。



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