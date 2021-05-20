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「電廠爆炸」以為真的　桃園女貼臉書下場曝

▲桃園市石姓女子日前在個人臉書轉傳太熱了去外面吹風，電廠爆炸」等訊息，桃園市刑大查獲卻認為假訊息，通知到案說明後依法送辦。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市石姓女子日前在個人臉書轉傳「太熱了去外面吹風，電廠爆炸」等訊息，桃園市刑大查獲卻認為假訊息，通知到案說明後依法送辦。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市石姓女子日前在個人臉書上傳「太熱了去外面吹風，電廠爆炸」等訊息，由於上週台電兩度全台大停電造成網友熱議，台電因此還發布新聞澄清，桃園市警局刑大19日通知石姓女子到案說明，坦承出於善意想提醒有人注意安全，沒有要散播假訊息用意；刑大訊後依違反「社會秩序維護法」第63條妨害安寧秩序由管轄分局移送桃園簡易庭裁處。

桃園市警局刑大隊科技犯罪偵查隊指出，年約40歲的石姓女子在其個人臉書網站發布「太熱了去外面吹風，電廠爆炸」等訊息，引起網友討論，台電公司在5月13、14日發布新聞澄清，強調停電事故原因為「輸電設備匯流排故障，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力」，並無電廠爆炸之情事，係為不實訊息。

刑大科技犯罪偵查隊於19日查獲石姓女子涉案，並通知到案說明，石姓女子坦承不諱，但辯稱與同事聊天時，誤以為是電廠爆炸，事前並未查證真偽便在個人臉書網站上貼文，其本意是出於善意提醒周遭友人注意安全等語；警方偵訊後依違反「社會秩序維護法」第63條妨害安寧秩序，將由管轄分局移送桃園簡易庭裁處。

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