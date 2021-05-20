執勤人員離開後又拿下口罩...　屏東首日開出6張未戴口罩罰單　

▲屏東縣政府會同警方對未戴口罩者開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

中央疫情指揮中心19日宣佈全國疫情警戒升至第三級，屏東縣政府立即決議未戴口罩者全面開罰，當日下午5時由工務處、警察局及衛生局至屏東市屏東公園進行聯合舉發，總計開出6張未戴口罩舉發單，後續將由衛生局裁罰，最高可罰1萬5000元。

這是屏東首次開單未戴口罩者；縣長潘孟安強調，口罩是防疫最基本的防護，戴口罩已是全民運動，疫情嚴峻，沒戴口罩沒人能「罩」你，只有出門全程戴口罩，才能阻止病毒擴散，天氣再熱也要確實戴上，並減少不必要的外出，籲請縣民共體時艱。

屏東公園常有人聚集，且未依防疫規定戴口罩，令人憂心，期間，縣府工務處配合警察局持續前往勸導現場民眾戴口罩及保持社交距離，但還是有人在執勤人員離開之後又拿下口罩。

19日下午2時中央疫情指揮中心宣布疫情警戒升至第三級，縣府憂心公園內聚集人潮成為防疫破口，當日下午5時立即由工務處、警察局及衛生局首先針對屏東公園進行聯合舉發，現場民眾未戴口罩部分開出6張舉發單，後續將由衛生局依傳染病防治法裁處，可裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

縣府再次籲請民眾配合落實防疫措施，縣府將針對公共場所及室內空間未佩戴口罩強力執法，各局處及鄉鎮市公所可逕行舉發移請衛生局開罰，並請民眾停止室內5人以上及室外10人以上聚會，以免受罰。

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