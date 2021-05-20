講不聽！桃園仍有網咖「關門營業」　業者辯：親友在玩

▲桃園市政府已宣布十大行業站停歇業，市警局長陳國進19日晚間視察平鎮區各大業者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於疫情持續延燒，中央疫情指揮中心已宣布全國進入三級警戒，桃園市政府也宣布十大行業站停歇業，桃園市警局長陳國進19日晚間視察平鎮區網咖等行業是否暫停營業與強制戴口罩禁令，赫然發現平鎮區某網咖關門營業，移請衛生局依然喘病防治法開罰6萬至30萬元；另外包括龍潭、大溪等分局也同步宣導民眾落實防疫戴口罩政策，若有違規事實將移請衛生局開罰。

桃園市政府日前宣布十大特種行業全面暫停營業，包括室內5人、室外10人與強制戴口罩禁令嚴格執行已落實防疫，為防止雙北外籍工作者流竄其他縣市，造成防疫破口，桃市警局長陳國進特別19日晚間視察平鎮區特種行業停業狀況，絕大多數業者均依中央政令關門歇業。

▲桃園市政府已宣布十大行業站停歇業，平鎮警分局19日晚間在文化路查獲一家網咖業者關門營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料位於平鎮區文化街一處網咖，卻疑似關門營業被警方當場查獲在案，40歲的吳姓業者辯稱並未對外開放，現場都是親友在玩，警方根據現場查獲事實移請市府衛生局依違反傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

平鎮警分局分局長李建民說，新冠疫情快速升溫，各縣市已進入三級警戒，為防堵雙北外籍工作者移地桃園市，桃市警察局要求各警分局加強稽查外，並大力宣導逃逸移工、逾期停居留者或特種行業工作者，執行「外籍人士安心採檢防疫」專案，鼓勵曾出入台北市萬華區疑有染疫症狀外籍人士撥打防疫專線「1922」，採「不收費、不通報、不查處」等原則，就醫資料不會通報移民或警政機關查處，避免成為防疫破口。

▲桃園市龍潭警分局20日上午在傳統市場人潮聚集處宣導防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭區傳統市場日前曾發生確診個案足跡，龍潭警分局分局長陳清華20日上午率隊在龍潭傳統市場、龍潭老人會館與觀光大池等公共場所執行稽查與取締勤務。

龍潭警分局長陳清華說，籲請民眾確實遵守防疫規定，如有違規者，將依據防疫措施稽查製作相關資料，拍照後函請桃園市府衛生局裁罰。

▲桃園市大溪警分局20日上午在人潮聚集處傳統市場宣導防疫與稽查移工逃竄勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市大溪區屬熱門觀光景點，大溪警分局責成所轄各分駐（派出所），針對轄區內人潮易聚集場域與公共場所編排警力實施稽查，一旦發現未配戴口罩民眾將予以裁罰，徹底落實防疫規範，以嚴格標準維護大眾健康安全。

大溪警分局分局長林樹國指出，隨著疫情升溫，大溪區、復興區居民出門都要彼此互助合作，遵守政府的相關法令，將口罩戴好戴滿再出門，就是最佳防疫良方，警方絕對會嚴正稽查，捍衛所有居民健康安全。

▲桃園市中壢警分局20日在忠貞市場等12處宣導防疫取締未戴口罩聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局為預防轄區染疫風險，20日上午配合市府經發局與衛生局等機關到中正公園、青果市場、新明市場、大潤發廣場、忠貞市場、華勛市場等12處進行「取締未戴口罩」聯合稽查。

中壢警分局長陳錦坤說，戴好口罩如同穿好防彈衣，提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，保護自己也保護他人。

▲桃園市桃園警分局20日在桃園火車站等多處宣導防疫取締未戴口罩稽查勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為防堵疫情破口，嚴格稽查未遵守防疫規定之民眾，桃園警分局上午由副分局長曾瑛峻與吳富田率員警分別在桃園火車站前後站區域進行巡查，其中有員警在復興路與民權路口，發現王姓男子未戴口罩，因違反防疫規定，員警攔下盤查後，依規定填寫稽查紀錄表，並移請市府相關單位裁罰。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►影／第二批40萬劑AZ疫苗到了！ 最快7天後開始接種

►金沙酒店女確診跨縣市備戰！桃園急匡列50人採檢：主力酒客住苗栗

►桃園這8里快儲水！受施工影響26日8千戶將停水8小時