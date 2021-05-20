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高雄防疫旅館增1千床位！陳其邁再宣布：員工每月加發3千元津貼

▲高雄市長陳其邁視察防疫旅館 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄市長陳其邁視察防疫旅館 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，陳其邁市長20日前往樂逸文旅視察防疫旅館量能與防疫作為，除了宣布高雄的防疫旅館，在月底前能增加1千個床位，更為感謝防疫旅館員工面對高風險工作的付出，防疫旅館的員工，每位每月將加發3千元防疫津貼。

▲高雄市長陳其邁視察防疫旅館 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長陳其邁宣布防疫旅館員工每月加發3千元津貼 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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全台進入三級警戒，匡列隔離的民眾也跟著暴增，高雄市長陳其邁20日一早前往視察防疫旅館，了解防疫旅館量能與防疫作為。他提及，高雄市目前有55家防疫旅館，盤點總數是3755個床位，希望在月底可以增加到4755個床位，增加大概1千個房間。另外更宣布，針對辛苦工作且高風險的防疫旅館同仁，每個月市政府會加發3千元的防疫津貼，來感謝他們的付出。

至於津貼需要多少經費，會發放到何時？陳其邁說預算的部分市政府會負責，不用擔心，預算大概是兩百多萬左右，每個月都會發放，直到疫情緩和下，他強調：「這個預算不用擔心，要人給人、要錢給錢。」

另外，針對防疫旅館的整備，高雄市是有系統、有策略的做，因為漁工或者是外籍勞工也非常的多，假如住進防疫旅館，都是採取14+3的策略，也就是說14天住完採檢，採檢完要等報告再加3天，可見高雄的標準是非常的嚴格。

而居家隔離及居家檢疫的民眾也鼓勵住到防疫旅館，不必因為居家隔離者住裡，其他家人反而不知道要住到哪裡去，也會有疫情擴散的風險，他表示，現在高雄市的量能都是足夠。

時間對我們來說完全沒用！

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