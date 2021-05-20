火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內確診本土案例286例，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣長張麗善表示，該名個案為案2713，該案5月9日於板橋車站搭07點23分莒光號507(七堵-新左營)約11點45分到達林內車站返家，曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。

▲張麗善表示，該名個案為案2713，回到林內鄉曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣政府公布縣內新增1例新冠肺炎本土確診者，縣長張麗善表示，雲林縣確診個案編號為2713，男性年齡65歲，ct值26.8，該案5月9日約7點至萬華車站搭乘區間車2143車次(基隆-嘉義)至板橋車站起訖時間07點08分至07點13分，後於板橋火車站搭乘07點23分莒光號507車次(七堵-新左營)約11點45到達林內火車站接著返回住家。

該案於5月16日約17點30分至約18點至林內鄉盛元超市購物，5月12、14、17日三天下午4點至4點30分至林內鄉光復路某診所看診，5月19日上午約9點40至林內衛生所外面接家人後，10點19分由家人陪同抵達醫院就醫。

雲林縣衛生局指出，案2713於萬華工作，返回林內鄉與父親同住，該案匡列居家隔離9名(2名採檢陰性，其餘檢驗中)，自我健康監測32名。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾出入上述場所民眾於6月2日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，撥打1999專線，縣府會儘速安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

▲雲林縣政府公布雲林確診個案編號為2713，男性年齡65歲，ct值26.8，並公布其雲林縣足跡。（圖點開可放大／記者蔡佩旻翻攝）







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