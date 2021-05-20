　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內確診本土案例286例，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣長張麗善表示，該名個案為案2713，該案5月9日於板橋車站搭07點23分莒光號507(七堵-新左營)約11點45分到達林內車站返家，曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。

▲張麗善表示，該名個案為案2713，回到林內鄉曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，該名個案為案2713，回到林內鄉曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣政府公布縣內新增1例新冠肺炎本土確診者，縣長張麗善表示，雲林縣確診個案編號為2713，男性年齡65歲，ct值26.8，該案5月9日約7點至萬華車站搭乘區間車2143車次(基隆-嘉義)至板橋車站起訖時間07點08分至07點13分，後於板橋火車站搭乘07點23分莒光號507車次(七堵-新左營)約11點45到達林內火車站接著返回住家。

該案於5月16日約17點30分至約18點至林內鄉盛元超市購物，5月12、14、17日三天下午4點至4點30分至林內鄉光復路某診所看診，5月19日上午約9點40至林內衛生所外面接家人後，10點19分由家人陪同抵達醫院就醫。

雲林縣衛生局指出，案2713於萬華工作，返回林內鄉與父親同住，該案匡列居家隔離9名(2名採檢陰性，其餘檢驗中)，自我健康監測32名。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾出入上述場所民眾於6月2日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，撥打1999專線，縣府會儘速安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

▲張麗善表示，該名個案為案2713，回到林內鄉曾2度至超市購物及光復路診所看診，該案匡列居家隔離9名、自我健康監測32名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布雲林確診個案編號為2713，男性年齡65歲，ct值26.8，並公布其雲林縣足跡。（圖點開可放大／記者蔡佩旻翻攝）


 

►Her今天主打「無痕內褲3件組」



►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／雲林縣再傳1確診案例　縣府3點線上直播說明　

►案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

►快訊／新北案1977搭高鐵南下雲林「傳染同住弟」　衛生局公布足跡

►3確診者到過雲林「足跡曝光」　隔離4人、自我監測22人

ET快訊
快訊／彰化葡萄家族群聚感染　3757人快篩結果出爐
快訊／金管會宣布：股東會5/24-6/30全部停開
大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險
快訊／國泰金仁愛大樓　再傳1人確診
1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！　4天內6人確診
快訊／新北宣布：即起量販店、超商、傳統市場攤販一律外帶
20歲朝陽女大生足跡公布　全校師生快篩
高雄疫情導火線是他！新店男搭高鐵南下　「串門子」聚餐害6人染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

不斷更新／彰化葡萄家族群聚「7天54確診」　懶人包一次看懂

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

不斷更新／彰化葡萄家族群聚「7天54確診」　懶人包一次看懂

不甩禁令！台中按摩店「走後門」　2男客剛從土耳其返台照樣趴走

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

吳念庭再開轟！　本季個人第4轟助西武2局1分領先

四棒給大王打！王柏融扛四棒又開轟　本季第3轟

楊祐寧「寵妻無極限」！準影帝耍寶下廚畫面全都錄

LCK發出抗議！第一種子DK賽程安排不公　官方給出這個解釋

趁疫對台「認知作戰」？　北京反控民進黨：轉移焦點

快訊／股東會5／24至6／30防疫「全部停開」　金管會：延至7-8月召開！

獨家／日盛員工爆料防疫政策慢半拍　公司駁斥：應變無失當！

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

生活熱門新聞

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

即／高雄確診男「遊北部4天」！太太也染疫

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

學者曝：這80萬人恐成防疫破口

更多熱門

相關新聞

疫情嚴峻　屏警局動員民力＋業管機關全力防疫

疫情嚴峻　屏警局動員民力＋業管機關全力防疫

國內新冠肺炎疫情升溫，屏東縣警局今(20)日起動員民防、義警及結合相關業管機關共同深入社區、傳統市場、夜市及民眾常聚集處所，印製宣導標語以走動式宣導，呼籲民眾減少外出群聚，並落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫作為，共同守護彼此健康。

宜蘭工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫

宜蘭工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫

台南本週成立8個及下週增設1個篩檢站

台南本週成立8個及下週增設1個篩檢站

案2122曾到屏東內埔菜市場　警拿大聲公疾呼「勿試吃」

案2122曾到屏東內埔菜市場　警拿大聲公疾呼「勿試吃」

LINE群組傳同行中鏢　高雄汽車業務員挨告

LINE群組傳同行中鏢　高雄汽車業務員挨告

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林足跡防疫萬華搭火車區間車莒光號板橋車站萬華車站影音

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面