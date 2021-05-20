快訊／衛福部急出5招保醫療能量　暫停非必要健檢美容門診復健

▲衛福部急出招保醫療能量，宣布暫停非必要健檢、美容門診、復健。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，根據衛福部統計，截至5月19日，本土感染確診累計1386例，其中有7例死亡。衛福部20日在行政院會中報告「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」。

面對全國進入三級警戒，衛福部表示，除了防疫工作要落實外，也將透過「營運降載、啟動專責、員工健康、社區擴採、註記分流」等5大面向，保全重要醫療能量。

根據衛福部報告，營運降載部分，延後非緊急之住院或手術、暫停非必要之健檢／美容／門診／檢查／復健等、擴大遠距醫療、暫停國際醫療。

啟動專責部分，啟動傳染病防治醫療網區，盤點負壓及擴增專責病房，並清查不當佔床，設置加強型集中檢疫所。員工健康醫院部分，落實員工健康監測，高風險員工加強測採檢；醫療團隊分艙分流，同時安排醫護優先接種疫苗。

另外，社區擴採部分，高風險區擴充社區採檢點，並將基層診所醫師投入社區採檢，設立社區戶外採檢站。註記分流部分，透過健保卡註記通報檢陰者及自主健康管理者，規劃緩衝醫療區安置採檢者；入院病人採檢、住院病患加強監測採檢。

衛福部指出，因應本土疫情持續嚴峻，我國除提升邊境管制措施外，於5月19日至28日期間提升全國疫情警戒至第三級，各地同步加嚴、加大防疫限制，嚴守社區防線。

此外，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心亦每日邀集地方政府召開防疫會議，整合防疫資源、檢視執行進度，並澄清各項錯誤不實訊息，同時持續提升醫療量能，由中央攜手地方，共同積極防堵疫情擴散。

衛福部呼籲，國人務必落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，避免不必要的移動、活動或集會；如民眾曾與確診個案接觸、或具高風險地區活動史，但快篩結果為陰性者，仍應持續留意健康狀況、落實防疫，不可掉以輕心。

衛福部強調，我國防疫物資及醫療量能充足，請民眾無須恐慌，現在是國內防疫的重要時刻，唯有全國上下一心，積極主動配合各項防疫措施，才能守住防疫陣線，保護你我健康。