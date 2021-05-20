北市證實！萬華私立愛愛院「1住民確診」　22名接觸者PCR結果出爐

▲台北市私立愛愛院。（圖／翻攝自台北市私立愛愛院臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

全台新冠疫情升溫，進入第三級防疫警戒，其中北市以萬華地區的案例較多。外傳位於萬華區大理街的長照機構「台北市私立愛愛院」有住民確診，台北市社會局20日中午證實，身體不適的長輩已經進行核酸檢測（PCR）確診，並收治仁愛醫院住院，而其他3名住民和19位工作人員則PCR陰性。

台北市私立愛愛院祕書長施定宏20日受訪時指出，因為有發現住民發燒，加上院區位於萬華，所以不敢大意，將住民送往快篩後呈現陽性，疑似染疫，所以趕緊進行PCR檢測。

而北市社會局20日中午則證實，17日晚間有長輩身體不適，因萬華區為此波本土確診個案眾多的區段，且長輩日前因13日自和平醫院出院，機構工作人員於18日將身體不適長輩送醫，進行核酸檢測（PCR）後確診，並收治仁愛醫院住院。

北市社會局表示，已經有立即通報中央指揮中心，由中央防疫醫師及市府衛生局、社會局討論分艙分流控管，依照疫情指揮中心防疫醫師指示，目前已先匡列「22位密切接觸者（含清潔工及外籍看護工等）」。

北市社會局回應，19日已安排22位密切接觸者陸續前往醫院進行篩檢，包括含3名住民及19位工作人員， PCR結果皆為陰性，目前3名住民就地隔離，工作人員已居家隔離，臺北市政府社會局及衛生局已會同機構人員執行。

臺北市社會局表示，出現確診個案機構已進行清消，並要求工作人員加強落實分艙分流，該棟5樓與其他樓層分流，並執行相關防護、污物單獨處理等措施，機構目前停止收住，依照防疫醫師指示，5樓將陸續進行篩檢，另外分艙分流之措施，其他區域也將匡列下一波採檢名單，逐步擴大採檢對象，進行全院普篩，以確保機構住民及工作人員安全。