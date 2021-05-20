　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金沙酒店女確診跨縣市備戰！桃園急匡列50人採檢：主力酒客住苗栗

▲桃園市長鄭文燦針對金沙酒店小姐確診足跡提出說明，市府已匡列50人採檢中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對金沙酒店小姐確診足跡提出說明，市府已匡列50人採檢中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府19日公布疫調足跡中，金沙酒店小姐在桃園疑似有多處足跡，是否可能成為超級傳播者？市長鄭文燦20日在防疫會議後表示，金沙酒店小姐確診，主要酒客是住在苗栗，在酒店有消費，所以連帶感染了部分，根據新聞處與衛生局疫調足跡，在桃園部分已匡列50位接觸者，會盡快完成採檢與隔離，如果有需要再擴大，會視疫調情況來擴大。

鄭文燦20日主持市府防疫會議，針對媒體關心市府公布的疫調足跡裡面，有一位是酒店小姐，請問其足跡有桃園與她的酒客？有無可能再擴大匡列，會不會擔心成為超級傳播者？因為有去年酒店公關事件作為前例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內疫情持續延燒，桃園市政府昨天公布金沙酒店小姐確診足跡疫調，圖為金沙酒店外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

▲國內疫情持續延燒，桃園市政府昨天公布金沙酒店小姐確診足跡疫調，圖為金沙酒店外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

鄭文燦指出，去年的酒店公關確診事件，經由警察局進行多輪匡列，總共到達160幾人，這次金沙酒店小姐確診，主要接觸酒客是住在苗栗，且在酒店有消費，所以連帶感染了部分人，新聞處昨天已說明會盡速完成匡列，所以與其近距離接觸者，都已經完成匡列，市府會以最大標準、最嚴謹態度、最迅速方法來完成匡列，並完成採檢與隔離。

鄭文燦強調，這次已匡列50位，我們還會進行確認，只要有風險就納入匡列，另外，市府衛生局已進行疫調，在桃園部分匡列50人，苗栗部分當然就是苗栗縣衛生局負責，我們匡列50人會盡快完成採檢與隔離，如果有必要再擴大，我們會視疫調情況來擴大。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／第二批40萬劑AZ疫苗到了！　最快7天後開始接種

►石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

►桃園這8里快儲水！受施工影響26日8千戶將停水8小時

ET快訊
還在人與人的連結！　台中薄紗女做全套慘了
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

不只北捷！傳捷運局也有員工確診　「整棟大樓消毒」11人居家辦公

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

即／鳳榮醫院女護理師染疫

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

旺旺友聯「防疫保單」改停賣策略　1專案恢復上架！

旺旺友聯「防疫保單」改停賣策略　1專案恢復上架！

旺旺友聯產險原本要將公司熱賣的２張「防疫保單」專案「疫應俱全」、「情疫相挺」在明（21）日中午停售，不過，昨晚緊急變更停售政策，旺旺友聯表示，經重新評估風險胃納量後，確認繼續銷售「疫應俱全」專案，僅暫停受理「情疫相挺」專案，日後會重新評估以新商品替代。

全台升3級！清境、福壽山農場11處封園

全台升3級！清境、福壽山農場11處封園

快訊／中壽敦北大樓1內勤確診　公司逾6成居家辦公！

快訊／中壽敦北大樓1內勤確診　公司逾6成居家辦公！

散播確診消息！「新店炮哥」遭拘捕　居民：能睡好覺了

散播確診消息！「新店炮哥」遭拘捕　居民：能睡好覺了

本土確診累積1286例　衛福部5招保全醫療能量

本土確診累積1286例　衛福部5招保全醫療能量

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情疫情金沙酒店鄭文燦匡列50人

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面