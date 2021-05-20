金沙酒店女確診跨縣市備戰！桃園急匡列50人採檢：主力酒客住苗栗

▲桃園市長鄭文燦針對金沙酒店小姐確診足跡提出說明，市府已匡列50人採檢中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府19日公布疫調足跡中，金沙酒店小姐在桃園疑似有多處足跡，是否可能成為超級傳播者？市長鄭文燦20日在防疫會議後表示，金沙酒店小姐確診，主要酒客是住在苗栗，在酒店有消費，所以連帶感染了部分，根據新聞處與衛生局疫調足跡，在桃園部分已匡列50位接觸者，會盡快完成採檢與隔離，如果有需要再擴大，會視疫調情況來擴大。

鄭文燦20日主持市府防疫會議，針對媒體關心市府公布的疫調足跡裡面，有一位是酒店小姐，請問其足跡有桃園與她的酒客？有無可能再擴大匡列，會不會擔心成為超級傳播者？因為有去年酒店公關事件作為前例。

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▲國內疫情持續延燒，桃園市政府昨天公布金沙酒店小姐確診足跡疫調，圖為金沙酒店外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

鄭文燦指出，去年的酒店公關確診事件，經由警察局進行多輪匡列，總共到達160幾人，這次金沙酒店小姐確診，主要接觸酒客是住在苗栗，且在酒店有消費，所以連帶感染了部分人，新聞處昨天已說明會盡速完成匡列，所以與其近距離接觸者，都已經完成匡列，市府會以最大標準、最嚴謹態度、最迅速方法來完成匡列，並完成採檢與隔離。

鄭文燦強調，這次已匡列50位，我們還會進行確認，只要有風險就納入匡列，另外，市府衛生局已進行疫調，在桃園部分匡列50人，苗栗部分當然就是苗栗縣衛生局負責，我們匡列50人會盡快完成採檢與隔離，如果有必要再擴大，我們會視疫調情況來擴大。

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