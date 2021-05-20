雲端最前線／全國急升三級警戒！8成民眾支持重災區封城

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台灣本週陷入有史以來最嚴峻的防疫危機，短短八天本土案例已破千，且面臨感染原因不明以及多點爆發的危機。民眾對於現階段疫情的態度究竟為何？《ETtoday 新聞雲》於2021年5月18日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,602份，而最新結果顯示，82.4%民眾支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城以減少人員接觸。

▲ET民調最新結果顯示，82.4%民眾支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城以減少人員接觸。（圖／民調中心製）

此外，由於各縣市都出現了確診案例，有不少民眾認為開始擔心並懷疑自己感染，指揮中心提醒確診者與接觸者，「多數確診個案症狀輕微，自行在家休養即可康復，應將醫療資源留給重症病患」等。但調查結果顯示，高達74.2%民眾擔心因此而延誤就醫或得不到醫療資源。疫情持續延燒，政府該如何同時安撫民心與落實防疫政策？《雲端最前線》20日邀請中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

新冠肺炎本土病例大爆發，19日再增267例本土病例，過去9天以來累積本土已經逾1200例確診，且連續5天確診破百人。指揮官陳時中19日正式宣布全國升為三級防疫警戒，全國標準一致一體執行，並由中央出手協助地方。疫情多點爆發，全國篩檢量也暴增，醫療量能是否還足以支撐？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。