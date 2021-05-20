快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」

記者劉昌松、羅志華／台北報導

台北地院19日接獲通報，1名法官助理新冠肺炎檢測確診，北院行政庭長黃佩禎在新聞曝光後，對外說明這位法助平時不會與大眾接觸，院內同仁有接觸機會的都已開始居家自主管理，但記者會後，北院法官都接獲通知，要求除緊急事務外，法官和書記官、法警、錄事等行政人員，都即刻改為居家辦公，將創下疫情延燒已來，第一個即將「清空」的公家機關。

▲北院發言人黃珮禎說明法官助理確診案例 。（圖／記者羅志華攝）

黃珮禎指出，該位確診法助於13日身體不適後，隔日便請假在家，同辦公室的同事也因配合分流居家辦公，本周都沒來上班，辦公處也在16日全面消毒，目前無人在裡面辦公，而這名法助搭配的民事庭法官，最後一次接觸是在5月12日工作交接，雙方皆全程配戴口罩，該名法官目前也在居家辦公，僅於17日周一有短暫到法院，最後一次開庭則是5月12日，期間也都全程戴口罩。

法助第一層接觸的法官、書記官，目前都已進行居家隔離，第二層接觸的同事，若目前已居家辦公會再延長7天，若本來這周要來上班的同仁，也於昨日緊急通知讓他們在家7天。

▲和北院同棟大樓辦公的台北地檢署，19日深夜得知疫情消息後，緊急安排辦公室消毒。（圖／讀者提供）

黃珮禎強調，北院已於5月17日遵照三級指揮，進行分流、分艙上班，法院已至少有一半以上的人員在家，除急迫性案件外，其餘所有案件皆暫緩開庭，相關臨櫃工作，包含公證結婚、訴訟輔導也都暫停，呼籲民眾暫緩到院洽公。

但黃珮禎向媒體說明院內疫情狀況後，台北地院法官們突然都接到通知，被要求除非有緊急事務必須處理，「自即刻起全部改為居家辦公到5/28日」，其他行政科室也接獲相同通知，黃珮禎稍早證實，北院將只會留下可能需要處理檢察官聲押後強制處分裁定等，有緊急事務需要的相關人員。

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