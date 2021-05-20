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台大10人染疫！癌醫中心同仁「複檢結果出爐」　副院長一聽大叫

▲▼台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台大醫院昨天證實有10人確診，台大癌醫中心醫院副院長王明鉅在臉書寫下「五小時驚魂記！」

王明鉅說，昨天一大早就接到台大醫院麻醉部同仁電話，說昨天本來預定要開的手術全部接到通知取消，一聽心知大事不妙，立即去了解發生了什麼事，在防疫群組裡的同仁告訴他，隨後就被媒體報導的10人確診的同一件大消息，一聽之下，當場真的冒冷汗，因為知道它代表的意義是，這麼多位同一個後勤單位的同仁被確診，而在過去的一大段時間裡面，他們很可能因為所執行的工作，已經走遍整個醫院的許多單位。自己實在不敢再往下想。

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王明鉅說，接下來打了許多通電話給單位裡的同仁，說明目前醫院裡的狀況，以及相關的一些風險，以及未來的臨床工作再減量的一些安排，接下來就等著下午3點多開始的科部本身的內部普篩，沒想到在約4點左右接到護理長的電話說，本部有一位同仁的快篩結果是陽性，只是快篩結果呈現的是很淡的呈色反應，但仍然被判定為陽性。

王明鉅表示，由於天天都會和這位同仁見面，甚至必須近距離談話，如果她是陽性的話，自己當然也會有風險同樣被篩出陽性，因此護理長請他立即去進行快篩，一早就受到了不小的驚嚇，但沒想到同一天的下午，竟然又再受到一次更大的驚嚇，從接到同仁告知有一起工作的同仁快篩陽性的電話開始，心裡開始思考著各種可能性，當然也開始思考著，如果是最壞的結果的時候，要被隔離的時候，接下來該打哪些電話？該作哪些安排？行政上的業務該如何交代？

王明鉅提到，自己受了採檢，只是接下來在等待結果的那個半小時裡面，很緊張，所有在場的同仁也都看得出來他非常緊張，因為自己的確有太多的事情正在手上必須完成但還沒有完成，緊張的甚至向幾位重要的同仁交代一些萬一被隔離時，接下來要作的一些事，而接受了採檢，快篩的結果出爐，陰性。

▲▼台大醫院疫病門診 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院疫病門診 。（圖／記者屠惠剛攝）

王明鉅表示，接下來，又是幾個小時的等待，不知道同仁的檢驗結果到底如何？他今天晚上到底是要被關入病房裡，還是可以安心回家？自己什麼事也不能作，只能為同仁打打氣，加加油，希望他一切平安，希望所有的同仁一切平安。

王明鉅描述自己一直等，一直等，等到大約9點半，這位同仁的電話來了，一看到來電者是他的時候，心裡大樂，因為想一定是好的結果他才會打電話來，「果不其然，他在電話那一頭開心地大叫，主任我PCR陰性，我可以回家了。

王明鉅說，他很開心，自己也很開心，說不定比他更開心，「我也陪著他大叫，恭喜今天虛驚一場。只是我也立刻告訴他，現在在醫院裡要提高警覺，口罩絕不離口，更要再加強勤洗手與對整個辦公室環境的清潔與消毒。然後儘快去打疫苗。我為他感到開心，也才真正地鬆了一口氣。

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