北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」　北市怒了！最高恐罰1.5萬

▲民眾外出丟垃圾未戴口罩，環保局依法報警移送開罰。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒提升為第三級，民眾外出必須全程戴口罩。北市環保局20日表示，北投區清潔隊隊員日前執行夜間收運勤務時，有民眾要丟棄資源回收物，卻未依規定戴口罩，經隊員勸導後仍拒絕配合，甚至辱罵該名隊員，涉及違反傳染病防治法，所以向警方報案，警方並針對民眾違法行為移送衛生局依法開罰。

北市環保局說明，北投區清潔隊員於18日晚間在承德路7段執行夜間收運垃圾及回收物勤務時，一名騎乘自行車的男子欲丟棄回收物，卻未依中央疫情指揮中心的規定戴口罩，隊員予以勸導卻遭該名男子拒絕，並執意要丟棄，甚至還出聲辱罵隊員後才離去，嚴重影響隊員收運作業及防疫安全。

針對該名男子妨礙公務、違反防疫規定等行為，北市環保局已協助隊員向警方報案，警方並已針對該名男子外出未戴口罩行為，依違反《傳染病防治法》裁處，依該法可處以3,000元到1萬5,000元罰鍰。男子公然侮辱部分，該名隊員則保留法律追訴權。

北市環保局強調，民眾出門倒垃圾時，務必依現行防疫規定全程戴口罩，並保持1公尺以上之安全社交距離，避免交談，倒完垃圾回家後則要落實肥皂勤洗手，以降低病毒傳染風險，確保防疫安全。