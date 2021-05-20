今日疫情／台北地院爆法官助理確診！富邦人壽證實1內勤染疫

▲台北地院驚傳法官助理確診，深夜緊急安排消毒。（圖／讀者提供）

生活中心／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，而《ETtoday新聞雲》整理出最新全台確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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台北地院淪陷！法官助理驚傳確診…「鄰居」北檢深夜得知急消毒

新冠肺炎肆虐，全台進入疫情三級警戒，全台司法機關都暫緩開庭等措施嚴陣以待，此時卻傳出台北地院有法官助理確診，據傳北院19日傍晚低調安排相關接觸者居家隔離後，就在同棟大樓辦公的台北地檢署深夜得知消息，緊急安排消毒，確保疫情不會在無形之中蔓延擴散。

富邦人壽證實1內勤確診！ 大樓已全面清消

富邦金控及旗下子公司累積2名員工確診！富邦人壽19日證實一名內勤同仁自費採檢，5月19日衛福部通知確診新冠肺炎（COVID-19），其同住家人採檢陰性，該確診員工業務範疇單純，不會接觸到客戶，接獲通報後該同仁所處辦公大樓立即全面進行清消作業，同一辦公樓層的全部同仁一律居家辦公，亦進行快篩檢測。

北醫驚爆「4護理師確診」 同事篩檢出爐前「照樣進開刀房」

台北醫學大學附設醫院爆發4名護理師感染新冠肺炎，其中一人甚至還是開刀護理師；有院內人員爆料稱院方在其餘員工篩檢結果未出來前，仍冷血要求護理師上班、進開刀房，置員工及病患生命安全於不顧；對此指揮中心證實北醫4位護理師都在醫院隔離中，有萬華活動史，初步判斷不是屬於院內感染。

▲新北市設立多處篩檢站供有症狀者篩檢。（圖／記者李毓康攝）

中部

新北案1977搭高鐵南下雲林「傳染同住弟」 衛生局公布足跡

中央流行疫情指揮中心18日公布雲林縣確診1例個案2149，雲林縣長張麗善與衛生局長曾春美召開記者會說明個案2149因病深入簡出未與他人接觸，但未公布案1977南下雲林所涉足之處。19日下午衛生局於官網發布雲林個案案2149之姊姊案1977(新北市)在雲林之足跡。

▲金門幼兒園傳確診，縣長楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚攝）

南部

高雄「本土確診改為7例」！6歲女童二採陰排除

高雄19日稍早宣布新增8名確診案例，不過其中一名案2528的6歲小女童，一採原為陽性，但經二採綜合檢驗結果陰性，排除確診。對此，高雄市衛生局表示，確診8例改為7例。

離島

金門幼兒園傳確診 楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

金門地區19日傳出某幼兒園學童疑似確診，第一次快篩為陽性，但經金門醫院二次採檢並送疾管署實驗室檢測，結果均為陰性，正式排除確診。金門縣長楊鎮浯19日召開記者會說明始末，也喊話中央，不該放任地方獨自承擔防疫責任，尤其離島醫療資源不足。