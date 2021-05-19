　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

▲▼金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚攝）

▲該幼稚園學童在醫護人員引導下二次採檢，最後採檢結果為陰性。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門地區19日傳出某幼兒園學童疑似確診，第一次快篩為陽性，但經金門醫院二次採檢並送疾管署實驗室檢測，結果均為陰性，正式排除確診。金門縣長楊鎮浯19日召開記者會說明始末，也喊話中央，不該放任地方獨自承擔防疫責任，尤其離島醫療資源不足。

金門縣長楊鎮浯說明，該個案18日晚間第一次醫院核酸檢驗為陽性，但因該採檢為快速鑑定判讀，按流程規定，需謹慎作偽陽性之鑑定，因此按流程有安排第二次採檢，並將檢體送至疾病管制署實驗室檢測，已確定為陰性。

楊鎮浯表示，中央疫情指揮中心19日宣布全國進入三級警戒，顯示疫情已發展到非常嚴重的狀況，中央不該「為政不仁」，放由離島縣市深陷恐慌氛圍，獨自承擔疫情的高度不確定性，應該正視離島醫療資源不足的事實。

楊鎮浯喊話，中央應立即宣布政策，即日起由台灣各地搭機至離島者，登機前應檢附快篩陰性證明，如此一來，才能有效防堵離島疫情發生與蔓延，避免事後耗費巨大社會成本與調度醫療龐大資源，同時安定民心，符合整體社會利益。

▲▼金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚攝）

▲楊鎮浯喊話中央：搭機至離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯無奈地說，日前透過管道請中央協助在台灣往離島航線機場設置快篩站，縣府也於17日正式行文中央流行疫情指揮中心，就是希望能從源頭攔截。但至今尚未未收任何回應，只好先行自力救濟、購買相關設施，於金門航空站入境處設置清消門及快篩站。

楊鎮浯指出，目前中央及各縣市政府及醫院都在搶貨快篩劑，縣府已透過多元管道購置，待近日設備及防疫物資到貨後，立即啟用篩檢。另外，金門已整備完成防疫旅館共計2處，可提供70多間，另外還有若干間在洽談中，後續總計超過100間備援能量。

楊鎮浯呼籲，目前縣府以保持零確診為努力目標，也防止社區擴散可能，呼籲旅台或居住於金門的鄉親近期減少跨區移動，也避免搭機往返台金之間，以降低個人防疫風險、減輕金門防疫負擔。

▼楊鎮浯發文喊話。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚翻攝）

 
ET快訊
新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單　網：吸一口價值上千
新北確診足跡一次看！　18市場3夜市「遍布11行政區」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

教育部急件要求處理「蔣公銅像」？翟本喬傻眼：校園早被疫情忙翻

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

圖／全台首例！高雄卡拉OK違規遭斷水電　陳其邁撂狠話

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

新北累計594例！　侯友宜曝：「仍有6成空房率」防疫旅館絕對夠用

民進黨酸「裝忙」　侯友宜深夜發文嘆：別打擊防疫人員士氣

2司機快篩陽性！審計部緊急消毒　分流上班「三分之一居家辦公」

金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

新北「21採檢處」篩出大量確診！區域地點一次看

新北確診足跡一次看！　18市場3夜市「遍布11行政區」

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

茵聲認與劉書宏和平分手「個性不適合」　自爆「感情潔癖」：沒辦法跟演員在一起...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

教育部急件要求處理「蔣公銅像」？翟本喬傻眼：校園早被疫情忙翻

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

圖／全台首例！高雄卡拉OK違規遭斷水電　陳其邁撂狠話

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

新北累計594例！　侯友宜曝：「仍有6成空房率」防疫旅館絕對夠用

民進黨酸「裝忙」　侯友宜深夜發文嘆：別打擊防疫人員士氣

2司機快篩陽性！審計部緊急消毒　分流上班「三分之一居家辦公」

金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

新北「21採檢處」篩出大量確診！區域地點一次看

新北確診足跡一次看！　18市場3夜市「遍布11行政區」

楊洋緋聞女友被瘋傳整形！　14秒自拍「高顏值揉成豬鼻」氣炸反擊

教育部急件要求處理「蔣公銅像」？翟本喬傻眼：校園早被疫情忙翻

268野禽死亡！西藏爆「H5N8禽流感」　俄曾示警傳人風險

狗狗又搗蛋別急著發火！5個調皮行為背後在對主人說「我愛你」

防疫再升級！6大餐飲集團暫停全台門店內用服務　海底撈也跟進

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

富邦悍將超前部署　新洋投已完成隔離

快訊／杏仁哥揪女網紅直播「多人吃飯」　高雄市衛生局回應了

美洲區奧運棒球資格賽　WBSC宣布球員免費施打疫苗

圖／全台首例！高雄卡拉OK違規遭斷水電　陳其邁撂狠話

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

政治熱門新聞

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

新北確診足跡一次看　18市場3夜市「遍布11行政區」

蔡政府為何不普篩、封城、蓋方艙醫院？　4大QA一次看

簡訊實聯制超方便　15萬營業點都可用

她承諾6月底單日確診個位數　就發1千份雞排

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

2司機快篩陽性　審計部急大消毒

北市快篩陽性率降！醫：逆時中政策做對了

民進黨酸「裝忙」　侯友宜深夜發文：別打擊防疫人員士氣

新北「21採檢處」篩出大量確診！地點一次看

快訊／柯文哲發徵集令　徵召退休、離職醫療人員

幕後／「全國三級」關鍵：感染鏈已從大台北擴散

快訊／新北129例確診足跡曝

更多熱門

相關新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

國內新冠肺炎本土疫情爆發，中央疫情指揮中心19日宣布，全國提升到第三級警戒，民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開罰1.5萬元。一名網友19日在臉書表示，他走到家外面抽菸，不料菸才抽到一半，就被路過的員警開罰，貼文一出立刻引發熱議。

「學姐」徵召退休離職醫療人員：需要你

「學姐」徵召退休離職醫療人員：需要你

「未戴口罩」路人挫閃　高雄攤商無奈辯

「未戴口罩」路人挫閃　高雄攤商無奈辯

案2201足跡曾到基隆醫院　13名採檢出爐

案2201足跡曾到基隆醫院　13名採檢出爐

岡山警首日告發13件「未戴口罩」

岡山警首日告發13件「未戴口罩」

關鍵字：

台灣防疫社區感染院內感染新冠肺炎疫情離島金門楊鎮浯

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

快訊／杏仁哥揪女網紅直播「多人吃飯」　高雄市衛生局回應了

新北確診足跡一次看　18市場3夜市「遍布11行政區」

彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

蔡政府為何不普篩、封城、蓋方艙醫院？　4大QA一次看

高雄漁船射殺4海盜！　船長下令開槍遭判26年

「C、D組房價會掉嗎」網：H組大爆噴？

新垣結衣結婚崩潰！飲料店備註怨念超深

韭菜必看！50萬滾出5億元心法　林適中：年交易不超3次、只抱1支股

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面