金門幼兒園傳確診　楊鎮浯喊話中央：搭機飛離島應附陰性證明

▲該幼稚園學童在醫護人員引導下二次採檢，最後採檢結果為陰性。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門地區19日傳出某幼兒園學童疑似確診，第一次快篩為陽性，但經金門醫院二次採檢並送疾管署實驗室檢測，結果均為陰性，正式排除確診。金門縣長楊鎮浯19日召開記者會說明始末，也喊話中央，不該放任地方獨自承擔防疫責任，尤其離島醫療資源不足。

金門縣長楊鎮浯說明，該個案18日晚間第一次醫院核酸檢驗為陽性，但因該採檢為快速鑑定判讀，按流程規定，需謹慎作偽陽性之鑑定，因此按流程有安排第二次採檢，並將檢體送至疾病管制署實驗室檢測，已確定為陰性。

楊鎮浯表示，中央疫情指揮中心19日宣布全國進入三級警戒，顯示疫情已發展到非常嚴重的狀況，中央不該「為政不仁」，放由離島縣市深陷恐慌氛圍，獨自承擔疫情的高度不確定性，應該正視離島醫療資源不足的事實。

楊鎮浯喊話，中央應立即宣布政策，即日起由台灣各地搭機至離島者，登機前應檢附快篩陰性證明，如此一來，才能有效防堵離島疫情發生與蔓延，避免事後耗費巨大社會成本與調度醫療龐大資源，同時安定民心，符合整體社會利益。

▲楊鎮浯喊話中央：搭機至離島應附陰性證明。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯無奈地說，日前透過管道請中央協助在台灣往離島航線機場設置快篩站，縣府也於17日正式行文中央流行疫情指揮中心，就是希望能從源頭攔截。但至今尚未未收任何回應，只好先行自力救濟、購買相關設施，於金門航空站入境處設置清消門及快篩站。

楊鎮浯指出，目前中央及各縣市政府及醫院都在搶貨快篩劑，縣府已透過多元管道購置，待近日設備及防疫物資到貨後，立即啟用篩檢。另外，金門已整備完成防疫旅館共計2處，可提供70多間，另外還有若干間在洽談中，後續總計超過100間備援能量。

楊鎮浯呼籲，目前縣府以保持零確診為努力目標，也防止社區擴散可能，呼籲旅台或居住於金門的鄉親近期減少跨區移動，也避免搭機往返台金之間，以降低個人防疫風險、減輕金門防疫負擔。

▼楊鎮浯發文喊話。（圖／記者林名揚翻攝）