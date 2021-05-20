台大社科院學生確診！校方證實：已隔離治療、與附設醫院染疫無關





▲台灣大學社科院學生確診。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情日漸嚴重，今（20日）網路上傳出台灣大學設科學院有學生確診。對此，校方稍早證實，校方於20日上午接獲通報，出現一例確診個案。個案為台大學生，已依照防疫規定進行隔離治療。該同學並未住宿校內，且自5月13日後即未曾進入校園。學校已進行相關疫調，該生與本校附設醫院染疫事件無關。

有網友稍早PO文在PTT表示，「剛剛白日夢夢到台大社科院有學生確診，希望大家都保重健康...夢中校方已經在擬稿準備宣布了」。

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對此，台大說明，目前學校已採取相關所需的防疫措施慎重因應，亦依據該同學提供的資料聯絡相關接觸者，通知進行居家隔離或自主健康管理；並框列所接觸的公共場所地點，相關接觸場域已暫時關閉並進行環境消毒。

隨著疫情警戒提升，社區感染的風險也隨之提高。台大說明，現除所有課程全面改以遠距教學方式進行，校園活動亦採停辦、延期或改以線上方式進行之措施外，請所有師生同仁遵循防疫要求，停止非必要的公務、學習交流，並停止各館舍間的人員流動，減少群聚感染風險。

台大提醒全校教職員工生，務必減少人與人間的接觸，如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀。盼全校教職員工生皆能落實防疫措施，確保大家健康平安。

教育部今日上午發布新冠肺炎確診學生人數統計，全國共55人確診（含９例境外），包括大專校院25人、高中6人、國中8人、國小10人、幼兒園6人。