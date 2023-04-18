被控62件疫苗弊案查無不法簽結　蘇貞昌：團結一致能戰勝病毒跟謠言

▲前行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國片《疫起》取材自20年前SARS和平醫院封院事件，上週上映後口碑爆棚，勇奪全台新片票房冠軍，民進黨立委蘇巧慧、前行政院長蘇貞昌18日也包場活動。對於防疫過程被控62案查無不法偵結，蘇貞昌受訪時表示，有些人對事情可能有不同看法，但唯有大家團結一起、堅定勇敢，才能夠戰勝病毒、謠言跟不實指控。

蘇貞昌表示，今天是全國脫下口罩的第二天，全世界的大疫情侵襲台灣，從20年前的SARS到這次的新冠疫情，SARS當時自己是台北縣長、新冠疫情則是行政院長，自己剛好在參與工作中了解到國人同胞是如何面對嚴峻疫情、一線工作人員又多麼辛苦。

蘇貞昌指出，大家終於跨過了疫情，希望大家支持電影人，也看出防疫究竟多麼不簡單，勇敢不是只有向前衝，而是知道前面的恐怖仍然向前行。

蘇貞昌表示，從當年在台北縣府時，三重醫院設加護病房，以及這次全國對抗這麼辛苦的新冠疫情，第一線醫護人員面對未知恐怖，仍為了守護人民健康向前行，包括所有的工作人員、政府的決策人物以及在立法院通過預算的人員，全國同胞努力對抗病毒跟外敵，台灣才能安全，希望大家一起來看這部電影，對他們表示感謝和敬意。

蘇貞昌表示，20年前SARS的時候和平醫院封院，但受害最大的其實是近在咫尺的台北縣，當時台北縣就有超過3千人面對不明病毒，衛生署下令要我們設整個隔離病房，「而我們這個病房是在14天內，吳澤成工務局長住在現場把他完成。」

蘇貞昌回憶，當時所有的調度，包括當時民政局長張宏陸，送餐、環保局等等，是這樣戰勝的那個病毒，而看到這次COVID-19一樣，全世界不知道的時候，台灣是第一個上飛機檢查，是第一個在郵輪上防止病毒、守住國門。

對於防疫過程，蘇貞昌指出，大家知道過程辛苦不簡單，「當然有些國家可能制度跟我們不一樣，也沒有這麼注重人權和生命，但台灣就是台灣，唯有自己團結加油，才能戰勝病毒，戰勝外敵。」

媒體也追問，被控62案全查無不法偵結，蘇貞昌指出，對事情有些人可能有不同看法，唯有大家團結一起、堅定勇敢，才能夠戰勝病毒、謠言跟不實指控，希望國人同胞像電影內所講，一起勇敢向前走、台灣加油。

對於賴清德代表民進黨參選2024，蘇貞昌表示，賴清德也是從公衛，在整個行政院、台南市，都是在第一線工作，知道什麼是台灣的需要，知道怎麼樣大家一起努力，現在他得到民進黨的提名，「我們大家知道有很多的歷練，是必須要一步步很扎實的，我們也支持他。」