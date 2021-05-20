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快訊／審計部2名司機員確診　立法院司法法制委員會臨時急喊卡

▲▼審計部證實2名司機員確診，立法院司法法制委員會臨時停會。（圖／記者林銘翰攝）

▲審計部證實2名司機員確診，司法及法制委員會臨時停會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，審計部副審計長李順保19日晚間表示，審計部有2名司機確診，審計部也於17日完成全面消毒、採分流上班，也導致立法院司法及法制委員會20日上午臨時停會。

李順保19日晚間受訪時證實，審計部有2名司機同仁快篩陽性，一名司機是因為曾在萬華地區滯留過，由於看到媒體報導萬華為疫情較嚴重地區，主動篩檢後呈現快篩陽性，經主動向審體部通報，目前正居家隔離中，由北市衛生局進行後續處理，狀況良好。

立法院司法及法制委員會20日原排定審查民進黨立委江永昌等人所提《審計部組織法》修正草案、民進黨立委林楚茵等人所提《中央信託局條例》修正草案，並邀請相關部會官員列席答詢。

司法及法制委員會召委、民進黨立委黃世杰表示，因應總體防疫狀況，並遵循立法院防疫輿情第59次會議紀錄所指示防疫事項，原訂於5月20日之司法及法制委員會聯席財政委員會之相關議程，予以取消。

李順保也表示，由於司機辦公室比較封閉，因此審計部也請另一名司機同仁進行快篩，結果也呈現陽性，不過都沒有症狀，目前已經被台北市衛生局安排入住防疫旅館。

李順保強調，審計部已經在17日進行全面消毒，除了因為有司機快篩呈現陽性之外，疫情期間有過多活動也不太好，所以採取分流上班等作業，三分之一人員居家辦公。

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