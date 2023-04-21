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新冠變種XBB.1.16「大角星」襲泰國　27人確診1人死亡

▲▼泰國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲圖為泰國民眾接種新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠Omicron亞變種病毒XBB.1.16被稱為「大角星」（Arcturus），除了台灣發現11例，迄今已在美國、英國、新加坡、印度等多國出現。泰媒Thai PBS World報導，截至4月17日，泰國境內出現27例XBB.1.16確診個案，其中1人死亡。

泰國衛生部醫學科學廳廳長素帕吉（Supakit Sirilak）透露，這起死亡個案為一名患有慢性病的外籍高齡者，這可能顯示了其他風險因素的影響，而非直接反映出該變異株的嚴重程度。衛生部門已提高對XBB.1.16的警惕，但沒有必要恐慌。

XBB.1.16是已知傳染力最強的Omicron變異株，在2023年1月首度被發現後，蔓延美國、英國、新加坡、馬來西亞、印度等多國，世衛3月底把它列為「監測中的變種」。在印度，許多感染者出現結膜炎或是眼睛紅癢，這是先前沒有出現的新冠症狀。

瑪希敦大學醫學基因組學中心負責人瓦桑（Wasun Chantratita）形容，考量到高傳播性，XBB.1.16是最令人擔憂的新冠亞變種，「它的傳染力比BN1.3高出200%，也比XBB.1.5高出89%」。

就在4月9日至15日期間，住院人數增至435人，較前一周增加2.5倍。朱拉隆功大學臨床病毒卓越中心主任楊格（Yong Phuworawan）認為，XBB.1.16很快就會成為泰國主流病毒株，先前感染過新冠的人有確診XBB.1.16的可能性。

楊格進一步指出，大眾要為另一波感染潮做好準備，「新冠肺炎病例數將從5月中旬開始上升，6月達到高峰，9月下降，這是呼吸道疾病的常見週期」，加上孩子們重返校園，雨季開始，呼吸道疾病更容易傳播，「不過大家還是可以遵循以前的指導方針保護自己，勤洗手、接種加強針，生病的人戴上口罩」。

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