今起「搭車可脫口罩」！只剩2類場所要戴　QA一次看

▲指揮中心宣布，今（17）起搭乘公共運輸可自行決定「要不要戴口罩」，不再強制。（示意圖／本報資料照）



記者李佳蓉、張乃文／綜合報導

今（17）天起搭車可以脫口罩了！指揮中心宣布，放寬搭乘公共運輸交通工具及特定運具時須強制戴口罩之規定，改為「建議」戴口罩、由民眾自主決定。目前仍須全程戴口罩之場所只剩下「醫療照護機構」及「救護車」2類場域。有關新一階段口罩鬆綁措施相關細節，《東森新媒體ETtoday》統整QA帶你一次看。

Q1：今天開始，所有交通運輸都可以不用戴嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：是，由民眾自主決定是否戴口罩。而校園部分包括校車、幼兒園專用車、校園接駁車比照公共運輸，也由強制戴口罩改為「建議」戴口罩。

Q2：剩下哪些場域一定要戴口罩？

A：「醫療照護機構」包括醫院、診所、藥局、物理治療所在內的醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家等，室內空間須按規定戴上口罩。另外，「救護車」也必須戴上。

Q3：進入上述場所必須一直戴著口罩嗎？

A：上述場所原則上仍強制佩戴口罩，但若有飲食、拍照、不適合等需求，或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可摘下口罩。指揮官王必勝強調，除了新冠疫情外，仍有許多季節流行病傳染較厲害，為保障病人家屬及相關醫事人員，醫療及長照機構的口罩禁令短時間內不會開放。

Q4：有哪些特殊情境仍建議要戴口罩？

A：

一、有發燒或呼吸道症狀。

二、年長者或免疫低下者外出時。

三、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。

四、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

五、搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。

其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

Q5：「建議、自主決定」戴口罩之場所，沒戴口罩會被罰嗎？

A：不會。王必勝也說明，屬於「建議」或「自主決定」的部分，若沒有戴口罩，無須擔心被處罰。