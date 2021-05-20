北市萬華「愛愛院」住民確診！指揮中心：曾跟「和平確診者」同病房

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

全台新冠疫情升溫，進入第三級防疫警戒，其中北市以萬華地區的案例較多。外傳位於萬華區大理街的長照機構「台北市私立愛愛院」有住民確診。中央流行疫情指揮中心今證實，該住民曾在和平院區住院，和案1272同病房，該住民出院後案1272才確診。

台北市私立愛愛院祕書長施定宏20日受訪時指出，因為有發現住民發燒，加上院區位於萬華，所以不敢大意，將住民送往快篩後呈現陽性，疑似染疫，所以趕緊進行PCR檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市社會局20日中午則證實，17日晚間有長輩身體不適，因萬華區為此波本土確診個案眾多的區段，且長輩日前因13日自和平醫院出院，機構工作人員於18日將身體不適長輩送醫，進行核酸檢測（PCR）後確診，並收治仁愛醫院住院。

指揮中心今也證實，該住民5月曾在和平醫院住院，住民也和和平院內感染源頭兩位個案之一（案1272）同病房，但住民出院後，案1272才確診，當時立即通知住民要居家隔離，但已經發燒送醫確診，目前有22位採檢，包括3住民和19位工作人員，目前PCR篩檢都陰性，目前列居家隔離14天。