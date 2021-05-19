藍營大數據／蔡政府防疫鐵三角重挫　社群怒火燒向民進黨

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠疫情嚴峻，國民黨青年部主任陳冠安分析指出，根據內部大數據分析，民進黨在這一波疫情爆發中，負面聲量竄升， 蔡政府防疫鐵三角（總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中）重挫，其中民進黨立委范雲與媒體人周玉蔻更是成了「過街老鼠」。

陳冠安以大數據分析5月9日至16日臉書文，對網友以「疫情」為關鍵字的相關貼文發表「心情量」，計算其中有多少「憤怒」數，計算出「憤怒比」為0.011，也就是臉書社群這一周討論「疫情」的文章，每百個心情數，會產生1.1個憤怒數。

根據陳冠安整理的憤怒比排行，總平均值0.011，第1名周玉蔻高達0.117，范雲居第2，為0.095，陳冠安表示，這兩人成「過街老鼠」，主要是范雲被爆料協調放寬機師檢疫「3+11」機制，成防疫破口，惹怒一堆網民；周玉蔻則是搶先指揮中心爆料染疫人數，被批評特權帶風向。

陳冠安並觀察到，蔡英文、蘇貞昌、陳時中的「憤怒」數也高，蔡英文高出平均0.011的5倍，達0.052，顯示在此波疫情危機中，蔡英文的討論聲量較負面。在短短2個月內，民眾對政府防疫滿意度有大減趨勢。

不過，陳冠安指出，像是疫情重災區的雙北首長侯友宜與柯文哲，反倒展現超前部署的作風，廣受好評。即使綠營側翼猛攻侯與柯，從憤怒比來看，侯憤怒比只有0.009，柯僅0.006，都遠低於平均，因此這次防疫，綠營別想操作卸責地方。

陳冠安說，熟悉大數據的都知道，個別憤怒數並不絕對意味著負面聲量，但如果找到基準，從趨勢和相對性來看，總體的憤怒數則仍然有一定程度的參考性，尤其是將基準關鍵詞與評估關鍵詞作關聯比較。此外，由於憤怒數通常會伴隨討論聲量而成長，因此除直接對比憤怒數外，心情數與憤怒數的比值，也是很重要的大數據趨勢參考指標。