蔡英文下達3指令：要求黨公職緊盯假訊息　預防打擊防疫信心

▲民進黨首次以視訊方式舉行中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨19日舉行中常會，但為配合防疫政策，首次採線上視訊會議方式進行。兼任民進黨主席的總統蔡英文在會中下達3項防疫指令：首先，中央地方一定要合作；第二，黨公職務必幫忙緊盯假訊息；第三，務必對防疫保持信心。

蔡英文在會中表示，這次因應疫情，上週起中央黨部各項會議都已以視訊召開，今天是第一次線上常會。她說，這幾天疫情升溫，警戒升級，昨天也宣布各級學校停課，也看到化學兵全力投入消毒、疫調人員努力清查足跡，醫護人員堅守崗位，有許多基層醫師站出來支援篩檢。

蔡英文說，現在的第一要務就是防疫，防疫是全民總動員，尤其身為執政黨，每個人更是要以身作則，一起來打贏防疫這一仗。

隨後，蔡英文也下達3項防疫指令：首先，中央地方一定要合作，特別是執政縣市政府，務必做好示範，全力配合指揮中心的防疫指引，「我相信只有中央地方並肩作戰，防疫才能做得更周全，保護大家的安全」。

第二，蔡英文表示，黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清，過去這幾天，網路社群平台出現大量的假訊息，打擊防疫信心、干擾防疫工作。

蔡英文說，防疫視同作戰，打假訊息就是戰場上的關鍵戰役，對於假訊息，除了全力偵辦之外，也要請所有的黨公職、幹部同仁，收到假訊息，隨時要互相提醒，並通知中央黨部，會有專員處理假訊息。

第三，蔡英文強調，要對防疫務必保持信心，執政就要滿五年了，大家都理解執政確實不簡單，挑戰會不斷地來。但過去每一次的挑戰，我們都能夠因應，這一次也不例外。

至於疫苗取得的問題，蔡英文表示，上午疫情指揮中心指揮官陳時中有告訴她，下午會有40萬劑AZ疫苗抵達台灣，目前外購疫苗、國產研發的進度都在掌握之中，指揮中心會持續妥善安排施打順序，讓民眾可有序施打。

最後，蔡英文強調，這段時間以來，無論是足跡公布標準、是否普篩、興建方艙醫院、進口中國疫苗等，說法都不是新的，指揮中心已經累積充分經驗來因應，事後都證明，指揮中心的判斷才是正確的。