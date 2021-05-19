蔡英文推實聯制4大優點　個資不留店家…僅供指揮中心疫調使用

▲蔡英文說明簡訊實聯制4優點。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫情嚴峻，全國各場所實施實聯制。行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，解決民眾手寫資料的不便，民眾只要有手機，花幾秒鐘填寫就完成實聯制，而商家最快19日下午3點申請QR Code。對此，總統蔡英文也透過臉書推廣，並提出4大優點。

蔡英文表示，因為疫情警戒，營業中的店家需要採取實聯制，大家每到一家店，就要一再輸入名字和電話，既重複也擔心個資外流，在唐鳳和民間專家聯手下，行政院迅速推出簡訊實聯制，讓大家只要掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，就能完成實聯制登記，而且簡訊完全免費。

蔡英文提到，這個免接觸、免打字、免安裝App的工具，是用科技落實防疫的最新成果，總共有4個優點，一、好方便：手動填資料太麻煩、沒效率，現在掃描QR Code並發送簡訊，就能完成回傳；二、好普及：開放全國各單位申請，公共運輸、小商家、攤販皆可使用，讓疫調足跡追蹤更全面。

三、好簡單：店家線上登錄資訊，申請QR Code後即可列印貼出，輕鬆落實實聯制；四、好安心：個資不會留給店家，僅供指揮中心疫調使用，並且只保留28天。

至於店家，19日下午3點開放申請，只要上簡訊實聯制系統，選擇商家類別註冊，通過驗證之後，就會產生出QR碼，即可提供民眾掃碼使用。

▼行政院簡訊實聯制，5秒3步驟（圖／行政院提供）



▼店家只要上簡訊實聯制系統，選擇商家類別註冊，通過驗證之後，就會產生出QR碼。（圖／行政院提供）