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蔡英文政府為何不普篩、封城、蓋方艙醫院？　4大QA一次看

▲▼蔡英文赴指揮中心視察，視訊了解國產疫苗進度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文赴指揮中心視察。（資料照／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

在台灣疫情升溫之際，國安系統掌握到，中共啟動新一波「認知作戰」，意圖利用Line、臉書，以及可策動協力的政治人物、媒體，瓦解台灣防疫信心。對於坊間4大疑問，為何不普篩、為何不蓋方艙醫院、為何不封城、為何不開放中國疫苗等，總統府副秘書長李俊俋在臉書分享一張QA圖表，一次說明政府態度。

李俊俋19日在臉書表示，國安單位證實，自疫情升溫以來，中國大陸「對台認知作戰」再度啟動，以「深化台灣內部矛盾」、「延遲疫情緩和速度」「降低生產動能」、「瓦解經濟與股市」為目標，策動部分人士在Line、Facebook等社群管道帶起風向、散播不實訊息，藉此打擊台灣人民信心，並增加大眾對政府的不信任感。

李俊俋表示，現在各社群中再次討論起「「擴大普篩」、「建方艙醫院」、「封城」以及「是否開放地方政府向中國購買疫苗」等議題。對此，他也分享一張圖表，一次解析上述4大議題。

▼一張圖看4大QA，解析蔡英文政府為何不普篩、不封城、不蓋方艙醫院，以及不用中國疫苗。（圖／李俊俋臉書）

▲▼一張圖看4大QA，解析蔡英文政府為何不普篩、不封城、不蓋方艙醫院，以及不用中國疫苗。（圖／李俊俋臉書）

Q1：為何不普篩？

A：普篩將高度消耗醫療資源，最後造成偽陽性、偽陰性的流竄，最終癱瘓台灣醫療人力與資源。

Q2：為何不蓋方艙醫院？

A：現階段以盤點負壓病床收容量為主，讓確診者依序安排集中檢疫，避免無症狀、輕症者佔用醫療系統，更避免群眾聚集，造成交叉感染。

Q3：為何不封城？

A：過去泰國、智利、法國的封城經驗，告訴我們，強制封城無助疫情趨緩，只造成人民恐慌；且台灣地狹人稠，交通往來密切，封城更難有效果。

Q4：為何不開放地方政府向中國購買疫苗？

A：從前總統馬英九政府至今，就不曾更改過的法規規定，明令不准中國大陸的相關製劑進口。

接種率名列前茅的智利，中歐的匈牙利，在普遍性的接種中國疫苗後，疫情仍不斷升溫；泰國女排隊26人接種後仍確診，可見中國疫苗效果不佳。

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