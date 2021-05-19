文在寅搭空軍一號啟程訪美！疫情以來首次海外行程　第一夫人未隨行

▲文在寅19日下午2時16分搭乘空軍一號啟程訪美。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅今（19）日下午2時16分從首爾機場搭乘專機「空軍一號」，正式開啟5天3夜的訪美行程，預計將於美東時間19日下午抵達美國華府，臨行前在機場貴賓室拜會黨政高層，突顯此次訪美的重要性。

據悉，此次文在寅將會分別會晤美國副總統賀錦麗、總統拜登，討論韓半島（朝鮮半島）議題，談及美韓兩國關於新冠疫苗的合作與支援，而三星集團、LG集團、SK集團、現代汽車等南韓大廠在美投資設廠生產半導體與電池料也將成此次峰會主要議題。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》報導，文在寅19日下午1時40分首先搭乘專用直升機飛抵位於京畿道城南市的首爾機場，由行政安全部長全海澈迎接，之後在機場1樓貴賓室拜見共同民主黨黨魁宋永吉、院內代表尹昊重、外交部第一次長崔鍾建、美國駐韓代理大使芮普森（Robert Rapson）等。

文在寅出發前表示，「因新冠疫情影響，從去年起與各國元首皆透過視訊通話溝通，此次行程是新冠疫情以來的首次出訪，因此充滿期待。我們將致力於在此次訪美取得良好成果。」

據悉，此次文在寅獲美方邀請訪美，不過為因應防疫策略，此次隨行人員規模相較先前訪美減少約4分之1，而先前文在寅就職後至今已有3次訪美經驗，其中第一夫人金正淑皆偕同出訪，然而此次在施打2劑AZ疫苗後，決定不隨行此次訪美。

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