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不只台灣！加州今夏恐多次「輪流限電」　熱浪難耐…用電量將暴增

▲▼美國加州洛杉磯一處水力暨電力變電站。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州洛杉磯一處水力暨電力變電站。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

加州是全美國人口最多的州，而加州最高能源監管機構18日表示，為避免遭遇2020年夏季輪流限電的狀況，單位已經做好更嚴密的準備，但是電網仍然容易受到極端熱浪的影響，導致今年晚些時候可能出現更多次停電危機。

根據《美聯社》報導，加州當局表示已經做好防範停電的準備，但此威脅仍然存在。能源官員表示，目前已經增加了3500兆瓦的發電能力，其中包括用於儲存太陽能等再生能源的2000兆瓦電池，以應對炎熱的夏季可能暴增，甚至超越電網負荷的電力需求。而一般來說，1兆瓦的電力足以供應數百戶家庭使用，但仍會依能源生產方式而有所不同。

加州電力調度中心CEO麥因瑟（Elliot Mainzer）對加州議員表示，這並不能保證已脫離停電危機，影響電網穩定性的最大風險因素是極端高溫，尤其是當蔓延到美國西部的高溫，每年都在變熱。報導指出，這幾年加州越來越常停電，在乾熱的夏季，公營事業體往往需要在起風時關掉電源，以防止電線走火引發的森林大火，例如2018年就曾發生類似意外，當時天堂鎮（Paradise）被大規模燒毀，也造成85人喪生。

▲▼加州前州長戴維斯（Gary Davis）於2003年遭到罷免，很大一部分原因是出於對輪流限電的處理不當。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州前州長戴維斯（Gary Davis）於2003年遭到罷免，很大一部分原因是出於對輪流限電的處理不當。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，去年8月加州面臨近20年來首次因為「能源短缺」而停電，這使得加州追求100%永續能源的計畫受到更嚴格的審查。民主黨眾議員荷頓（Chris Holden）認為，今年夏天對加州來說將是一次重要的考驗，雖然加州在再生能源方面走在前端，「但整個國家與世界都在關注我們如何整合再生能源，同時也在關注我們如何確保供電的可靠性。」

報導也提到，如果再發生停電，可能會讓加州州長紐森（Gavin Newsom）在今年內面臨罷免選舉，因為加州人已對他的防疫政策感到憤度怒，無論發生多麼短暫的輪流限電都可能會讓選民對他失去信心。而且早在2003年，前州長戴維斯（Gary Davis）就曾因為能源部門對輪流限電的處理不當而遭到罷免。

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