安排施打第3劑新冠疫苗　阿聯酋成全球首例：加強注射國藥疫苗

▲阿聯酋衛生部門表示，將安排完成2劑國藥新冠疫苗的民眾於6個月後接種第3劑。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿拉伯聯合大公國日前宣布，將安排已完成2劑中國國藥集團（Sinopharm）新冠疫苗的民眾，於6個月後接種第3劑國藥疫苗，將之定義為「加強注射」，且將老年人與慢性病患者納入優先考量對象，這個舉措使得阿聯酋成為全球第一個執行施打3劑新冠疫苗的國家。

根據《阿聯酋通訊社》（WAM）報導，阿拉伯聯合大公國衛生部發言人霍薩尼（Farida Al-Hosani）於當地時間18日的例行記者會上發布上述消息，首先她讚揚國內疫苗接種運動的成功，16歲以上民眾有73.88%的人完成接種、60歲以上民眾的接種者更達80.33%。

霍薩尼表示，「相關當局正全力監控疫苗接種運動的結果，證明疫苗能有助於減少住院率與使用呼吸器，同時加快康復速度、並遏止病毒繼續傳播。所有類型疫苗在獲得批准前必須經過嚴格測試，包括臨床實驗在內的幾個評估階段。」

▲接種新冠疫苗可以減少住院率、遏止病毒傳播。（圖／路透社）

霍薩尼強調，儘管兒童感染機率較低，但明年各級學校逐漸恢復上課，因此為兒童施打疫苗相當重要，家長不應驚慌。

據悉，阿拉伯聯合大公國的新冠疫苗人均接種率數全球最快之一，因為此次疫情超過一年的襲擊，倚賴觀光業與航空業的國家經濟深受打擊，當局期盼藉由加快疫苗施打速度，儘快重起恢復經濟，並追求今年10月主辦受疫情影響而延後一年的世界博覽會，預計吸引2500萬名觀光客。

而在阿聯酋宣布此項消息的數個小時後，其鄰國巴林也發表聲明，將優先針對醫護人員、50歲以上或有健康問題的人士施打第3劑國藥疫苗。

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