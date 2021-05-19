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家長快看！省錢搶買筆電平板　多款祭出萬元有找、快閃優惠

▲線上教學,電腦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲疫情持續升溫，企業紛紛啟動遠距辦公，學生也改在家上課。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，許多企業紛紛啟動居家辦公，大專院校、中小學也改採線上教學，其中有不少父母臨時幫孩子添購設備，推升便宜的入門筆電平板出現搶購潮，無線耳機、視訊周邊銷量也飆漲，針對線上教學與視訊會議，電商平台精選筆電、3C配件，祭出萬元有找、快閃優惠等好康可以划算入手。

東森購物ETmall主打「居家辦公3C懶人包」專區，集結各大廠商筆電、平板，並推薦多款萬元有找筆電，包括ASUS Laptop E210MA 11.6吋文書筆電、ACER SP111-33 11.6吋觸控翻轉輕薄筆電、Lenovo Tab M10 FHD TB-X606F 10吋平板電腦，其中最便宜7,000元不到，因應遠距辦公及線上學習需求，又能省下荷包錢。

網購推薦筆電、平板（圖／翻攝自購物網站）

▲Lenovo Tab M10 FHD TB-X606F 10吋平板電腦（4G/64G），市價6,490元，活動價6,390元。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物中心即日起推出「3C週邊5告讚」、「Acer品牌週」、「華碩周年慶」活動，集結一系列輕薄筆電，電子紙手寫板、繪圖板、印表機、麥克風、滑鼠等居家辦公與上課必備商品限時下殺5折起，ASUS筆電快閃優惠8,000元有找、送800超贈點及Canon相印機，Acer筆電及桌機享最高9%回饋、加碼送1000超贈點及按摩槍；24h快速到貨商品滿萬送千元購物金。

網購推薦筆電、平板（圖／翻攝自購物網站）

▲ASUS E210MA 11.6吋筆電 ，原價9,900元，5/19～5/31特價7,990元，附贈Mircosoft office365 個人版一年。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

疫情升溫，筆電、平板及視訊設備需求大增（圖／業者提供）

▲ASUS E410MA 14吋輕薄窄邊框筆電（N4020/4G/64G/W10 S），原價10,900元，5/15～5/25特價8,990元。（圖／momo購物網提供）

momo購物網推眾多筆電下殺6折起，熱銷機種如ASUS E410MA 14吋輕薄窄邊框筆電特價8,990元、HP 超品15s 15s-du2017TX 15吋輕薄筆電特價19,900元，下單指定商品登記再送5.5%回饋、Garmin手錶等好禮。博客來也有「居家防疫工作便利包」專區，蒐羅網路攝影機、麥克風、筆電、鍵盤滑鼠、無線寬頻分享器等提供選購。

樂天市場精選書桌、椅子、桌上型電腦、筆電、3C周邊等居家學習相關用品，以及伊萊克斯、Honeywell、美國Bissell等全面6折起，Philips、Logitech、ASUS、Acer等9折起，讓孩子居家學習不間斷，並強調庫存相當充足，快速出貨宅配到府。

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