家長快看！省錢搶買筆電平板　多款祭出萬元有找、快閃優惠

▲疫情持續升溫，企業紛紛啟動遠距辦公，學生也改在家上課。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，許多企業紛紛啟動居家辦公，大專院校、中小學也改採線上教學，其中有不少父母臨時幫孩子添購設備，推升便宜的入門筆電平板出現搶購潮，無線耳機、視訊周邊銷量也飆漲，針對線上教學與視訊會議，電商平台精選筆電、3C配件，祭出萬元有找、快閃優惠等好康可以划算入手。

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