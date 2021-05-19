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北農承銷人、台畜員工染疫！　陳吉仲：絕對不會影響農漁畜產品

▲▼立法院經濟委員會 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於北農承銷人和台畜都有人確診，陳吉仲強調絕對不會影響農漁畜產品。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立委呂玉玲、謝衣鳳今（19日）在立法院經濟委員會提到，台北畜產公司和台北運銷公司等都傳出有人確診案例，防疫是否要升級，並問是否會影響後續生產端？農委會主委陳吉仲強調，絕對不會影響農產品。

台北畜產公司昨天被爆出，疑似有員工確診，台北畜產公司總經理謝林玲玲證實，該名居住在桃園的同仁被桃園市政府疫調匡列，快篩呈現陽性，北市家禽批發市場在當晚進行清消，暫停營業。呂玉玲說，早上有消息指出農產運銷公司的承銷人員有確診，下游可能會受到很大影響，問未來對果菜批發市場有無防疫升級？謝衣鳳則提到，台畜員工也確定染疫，不知道是否會影響到生產線和所有員工等狀況？

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陳吉仲表示，北農是全台灣最重要的果菜市場，防疫上要做百分百實聯制，落實量體溫，和確診者有接觸的就要居家隔離、快篩，重要的是要有安全距離，否則之前拍賣人員都集中在一起，會要求北農做到，才能繼續營運，且不只針對果菜市場，包括所有相關產業單位，如肉品市場等都要比照中央流行疫情指揮中心的要求配合防疫。陳吉仲最後強調，「絕對不會影響到農漁畜產品」。

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