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台南首度確診！「兒子北上萬華」染疫　回家傳給88歲母

記者林悅／台南報導

台南市5月18日新增兩例COVID-19確診，案2355及案2428為母子，案2355因5月14日下午出現發燒、咳嗽、有痰等症狀，17日轉診至醫院急診，於18確診ct值13.5，初步調查疑係兒子二度搭乘和欣客運前往萬華染疫，案例足跡已完成清毒，匡列61位接觸者，居家隔離21人、自我健康監測40人。

▲台南市長黃偉哲召開防疫記者會，宣布台南市2例本土確診病例疫調足及查處消毒情況，請市民朋友安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲召開防疫記者會，宣布台南市2例本土確診病例疫調足跡及查處消毒情況，請市民朋友安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲指出，如中央公布台南有確診案例，市府接後在1小時內公布個案足跡。（圖／記者林悅翻攝）

經台南市衛生局疫調，案2355長期待家中或至鄰居家聊天，推測感染源為具萬華活動史之兒子(案2428)。案2428於5月2日、5月7日曾搭乘和欣客運前往萬華區，並當日往返三重區與新營區，5月5日、12日、5月17日曾至鹽水菜市場，5月17曾至鹽水區牛墟市場採買。案2428（兒子）因屬案2355（母親）之同住家人，被匡列為接觸者，經採檢後5/18確診（Ct值14.1）。

台南新增兩例本土確診案例足跡已消毒完畢　黃偉哲請民眾無須恐慌！

有關案2355、2428共匡列61位接觸者，居家隔離21人、自我健康監測40人，上述對象之採檢結果1位陽性(案2428)、60位皆陰性。另，和欣客運同車接觸者列自主健康管理42位，台南市共3位，其餘同車乘客39位，已轉知其他縣市追蹤。

台南新增兩例本土確診案例足跡已消毒完畢　黃偉哲請民眾無須恐慌！

有關案2355曾就醫之診所，由於該診所一量測案額溫39.5立即轉院，診所採完整防護措施，診所於接獲台南市衛生局通知後，已休診1天並完成清消。有關鹽水市場、和欣客運、鹽水牛墟已於5月18日消毒完畢，請民眾無須恐慌！

曾於上述地點活動民眾，請進行自我健康監測，如有疑似症狀，請聯繫台南市防疫專線2880180，並依指示配戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

台南市衛生局提醒民眾疫情期間應落實勤洗手、配戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，以降低感染風險，一起團結防疫守護台南。

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